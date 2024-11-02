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Анохин: Смоленская область показывает рост по основным сферам экономики - РИА Новости, 02.11.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
13:03 02.11.2024
https://ria.ru/20241102/anokhin-1981512895.html
Анохин: Смоленская область показывает рост по основным сферам экономики
Анохин: Смоленская область показывает рост по основным сферам экономики - РИА Новости, 02.11.2024
Анохин: Смоленская область показывает рост по основным сферам экономики
Смоленская область демонстрирует уверенный рост по основным направлениям экономики, вопросы развития региона обсудили на рабочей встрече с главой... РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-02T13:03
2024-11-02T13:03
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Смоленская область демонстрирует уверенный рост по основным направлениям экономики, вопросы развития региона обсудили на рабочей встрече с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "По итогам 9 месяцев индекс промышленного производства составил более 105%. Драйвером роста показателя стал обрабатывающий сектор, который вырос на 7%. Наш регион стал лидером в ЦФО по динамике увеличения инвестиций в основной капитал в минувшем первом полугодии. Объем вложений составил более 39 миллиардов, что почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это почти в три раза выше, чем в среднем по стране", - написал губернатор. Он добавил, что за восемь месяцев объем работ в строительстве увеличился на 40% в сравнении с итогами января-августа прошлого года и составил более 22,8 миллиарда рублей. Также Анохин написал, что в регионе активно развивается туристская инфраструктура, что позволяет привлекать в регион больше гостей. Так, по итогам января-августа текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого на 38% увеличилось число людей, которые размещались в гостиницах и отелях на территории области. "Правительство области активно участвует в реализации программ и проектов Минэкономразвития России, что способствует росту по ключевым экономическим направлениям. Продолжим эту совместную работу с ведомством и дальше. Благодарю Максима Геннадьевича за внимание и поддержку нашего региона!" - резюмировал глава Смоленской области.
https://ria.ru/20241101/anokhin-1981390499.html
https://ria.ru/20241029/forum-1980768412.html
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смоленская область, россия, василий анохин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Анохин: Смоленская область показывает рост по основным сферам экономики

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиВрио Губернатора Смоленской области Василий Анохин
Врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Врио Губернатора Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Смоленская область демонстрирует уверенный рост по основным направлениям экономики, вопросы развития региона обсудили на рабочей встрече с главой Минэкономразвития России Максимом Решетниковым, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"По итогам 9 месяцев индекс промышленного производства составил более 105%. Драйвером роста показателя стал обрабатывающий сектор, который вырос на 7%. Наш регион стал лидером в ЦФО по динамике увеличения инвестиций в основной капитал в минувшем первом полугодии. Объем вложений составил более 39 миллиардов, что почти на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это почти в три раза выше, чем в среднем по стране", - написал губернатор.
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Он добавил, что за восемь месяцев объем работ в строительстве увеличился на 40% в сравнении с итогами января-августа прошлого года и составил более 22,8 миллиарда рублей.
Также Анохин написал, что в регионе активно развивается туристская инфраструктура, что позволяет привлекать в регион больше гостей. Так, по итогам января-августа текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого на 38% увеличилось число людей, которые размещались в гостиницах и отелях на территории области.
"Правительство области активно участвует в реализации программ и проектов Минэкономразвития России, что способствует росту по ключевым экономическим направлениям. Продолжим эту совместную работу с ведомством и дальше. Благодарю Максима Геннадьевича за внимание и поддержку нашего региона!" - резюмировал глава Смоленской области.
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Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий АнохинМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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