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В Подмосковье обсудили контроль за модернизацией системы ЖКХ
В Подмосковье обсудили контроль за модернизацией системы ЖКХ - РИА Новости, 01.11.2024
В Подмосковье обсудили контроль за модернизацией системы ЖКХ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком на оперативном совещании контроль за модернизацией системы ЖКХ, сообщает пресс-служба РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:15
2024-11-01T19:15
2024-11-01T19:15
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком на оперативном совещании контроль за модернизацией системы ЖКХ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. "Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона – это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. На данный момент в регионе на особом контроле работа, связанная с прохождением отопительного сезона, а также реализация масштабной программы модернизации системы ЖКХ. В рамках большой модернизации системы ЖКХ в этом году запланировано 170 мероприятий - обновят 39 котельных/центральных тепловых пунктов и 185 километров теплосетей. На данный момент эта работа завершена почти на 80%. За пять лет модернизация коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья. Только по госпрограмме запланировано провести работы на 689 объектах. Обновят также около 1 900 километров тепловых сетей. Масштаб и важность программы модернизации подмосковной системы ЖКХ предполагает компетентный и строгий контроль. Для этого создана межведомственная рабочая группа, в состав которой входят и представители правоохранительных органов.
https://ria.ru/20241101/samozanyatye-1981391002.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, жкх
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, ЖКХ
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правоохранительным блоком на оперативном совещании контроль за модернизацией системы ЖКХ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
"Наше традиционное совещание затрагивает самые актуальные вопросы жизни региона – это и подготовка к осенне-зимнему сезону, и то, что касается безопасности наших жителей во всех, больших и малых, городах Подмосковья. Все эти моменты требуют внимания со стороны правоохранительного блока, поэтому и дальше рассчитываем на ваше участие и поддержку", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
На данный момент в регионе на особом контроле работа, связанная с прохождением отопительного сезона, а также реализация масштабной программы модернизации системы ЖКХ.
В рамках большой модернизации системы ЖКХ в этом году запланировано 170 мероприятий - обновят 39 котельных/центральных тепловых пунктов и 185 километров теплосетей. На данный момент эта работа завершена почти на 80%. За пять лет модернизация коснется 5,4 миллиона жителей Подмосковья. Только по госпрограмме запланировано провести работы на 689 объектах. Обновят также около 1 900 километров тепловых сетей.
Масштаб и важность программы модернизации подмосковной системы ЖКХ предполагает компетентный и строгий контроль. Для этого создана межведомственная рабочая группа, в состав которой входят и представители правоохранительных органов.