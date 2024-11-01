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Раскрыто, может ли жилье в России подешеветь по китайскому сценарию

Раскрыто, может ли жилье в России подешеветь по китайскому сценарию - РИА Новости, 01.11.2024

Раскрыто, может ли жилье в России подешеветь по китайскому сценарию

Массового обвала цен на новостройки, как в Китае, в России не случится, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор направления "Новостройки"... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T02:10

2024-11-01T02:10

2024-11-01T09:45

экономика

жилье

россия

китай

инком-недвижимость

цены

инвестиции

недвижимость

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Массового обвала цен на новостройки, как в Китае, в России не случится, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор направления "Новостройки" ИНКОМ-Недвижимость Валерий Кочетков.Он напомнил, что жилье в Китае дешевеет на фоне раздувания "пузыря" – многие покупали его не для жизни, а с целью инвестирования, тем более объектов сдавали больше, чем люди могли приобрести даже при самом лучшем раскладе. В России сейчас большинство сделок совершаются именно для проживания, а доля инвестиционных покупок невелика. Кроме того, китайская экономика испытывает дефицит спроса, а российская, напротив, перегрета.Проседание рынка новостроек на фоне отмены льготных программ и изменения условий по оставшимся вполне естественно. Особенно это затронуло массовый сегмент. "Люди заинтересованы в покупке первичного жилья, однако многих останавливает дорогая ипотека. При этом снижения стоимости новостроек не наблюдается, и в перспективе заметных ценовых изменений мы не ждем", — сказал Кочетков.По его мнению, готовые первичные квартиры ждет ценовая стагнация, если не будет дефицита, а вот строящиеся продолжат дорожать по мере готовности.

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, жилье, россия, китай, инком-недвижимость, цены, инвестиции, недвижимость