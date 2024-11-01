Раскрыто, может ли жилье в России подешеветь по китайскому сценарию
Эксперт Кочетков в перспективе заметных ценовых изменений не ждем
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити" (ММДЦ "Москва-Сити") на рассвете
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Массового обвала цен на новостройки, как в Китае, в России не случится, рассказал в интервью агентству "Прайм" директор направления "Новостройки" ИНКОМ-Недвижимость Валерий Кочетков.
Он напомнил, что жилье в Китае дешевеет на фоне раздувания "пузыря" – многие покупали его не для жизни, а с целью инвестирования, тем более объектов сдавали больше, чем люди могли приобрести даже при самом лучшем раскладе. В России сейчас большинство сделок совершаются именно для проживания, а доля инвестиционных покупок невелика. Кроме того, китайская экономика испытывает дефицит спроса, а российская, напротив, перегрета.
Проседание рынка новостроек на фоне отмены льготных программ и изменения условий по оставшимся вполне естественно. Особенно это затронуло массовый сегмент.
Он напомнил, что жилье в Китае дешевеет на фоне раздувания "пузыря" – многие покупали его не для жизни, а с целью инвестирования, тем более объектов сдавали больше, чем люди могли приобрести даже при самом лучшем раскладе. В России сейчас большинство сделок совершаются именно для проживания, а доля инвестиционных покупок невелика. Кроме того, китайская экономика испытывает дефицит спроса, а российская, напротив, перегрета.
Проседание рынка новостроек на фоне отмены льготных программ и изменения условий по оставшимся вполне естественно. Особенно это затронуло массовый сегмент.
"Люди заинтересованы в покупке первичного жилья, однако многих останавливает дорогая ипотека. При этом снижения стоимости новостроек не наблюдается, и в перспективе заметных ценовых изменений мы не ждем", — сказал Кочетков.
По его мнению, готовые первичные квартиры ждет ценовая стагнация, если не будет дефицита, а вот строящиеся продолжат дорожать по мере готовности.
По его мнению, готовые первичные квартиры ждет ценовая стагнация, если не будет дефицита, а вот строящиеся продолжат дорожать по мере готовности.