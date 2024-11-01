"Вытри нос": Зеленского упрекнули после публичного обращения
© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о "плане победы".
В своем обращении глава киевского режима заявил, что благодарен тем странам Европы, которые поддержали его предложения.
"Лучший из всех возможных планов на данный момент — это договориться о мире до того, как вы потеряете еще какую-либо территорию!" — ответил ему Lance Aloud.
"Тебе конец, натовский клоун", — заявил Geroman.
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"Вытри нос, у тебя на нем что-то белое", — написал Todd Chapman.
"Стратегические планы ничего не значат, когда они разжигают конфликт в ущерб миру", — отметил Fawad Hasnain.
"Парню нужно сменить гардероб", — посоветовал Zain.
В октябре Зеленский представил Верховной раде так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение страны в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана зависит от партнеров.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, киевский режим лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.