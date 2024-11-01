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"Вытри нос": Зеленского упрекнули после публичного обращения - РИА Новости, 01.11.2024
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21:02 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/zelenskiy-1981436127.html
"Вытри нос": Зеленского упрекнули после публичного обращения
"Вытри нос": Зеленского упрекнули после публичного обращения - РИА Новости, 01.11.2024
"Вытри нос": Зеленского упрекнули после публичного обращения
Пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о "плане победы". РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T21:02
2024-11-01T21:02
в мире
украина
владимир зеленский
европа
верховная рада украины
нато
россия
мария захарова
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о "плане победы".В своем обращении глава киевского режима заявил, что благодарен тем странам Европы, которые поддержали его предложения."Лучший из всех возможных планов на данный момент — это договориться о мире до того, как вы потеряете еще какую-либо территорию!" — ответил ему Lance Aloud."Тебе конец, натовский клоун", — заявил Geroman."Вытри нос, у тебя на нем что-то белое", — написал Todd Chapman."Стратегические планы ничего не значат, когда они разжигают конфликт в ущерб миру", — отметил Fawad Hasnain."Парню нужно сменить гардероб", — посоветовал Zain.В октябре Зеленский представил Верховной раде так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение страны в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана зависит от партнеров.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, киевский режим лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981409921.html
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в мире, украина, владимир зеленский, европа, верховная рада украины, нато, россия, мария захарова, дмитрий песков
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Европа, Верховная Рада Украины, НАТО, Россия, Мария Захарова, Дмитрий Песков

"Вытри нос": Зеленского упрекнули после публичного обращения

© AP Photo / Vincent ThianВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X резко отреагировали на слова Владимира Зеленского о "плане победы".
В своем обращении глава киевского режима заявил, что благодарен тем странам Европы, которые поддержали его предложения.
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"Лучший из всех возможных планов на данный момент — это договориться о мире до того, как вы потеряете еще какую-либо территорию!" — ответил ему Lance Aloud.
"Тебе конец, натовский клоун", — заявил Geroman.
«
"Вытри нос, у тебя на нем что-то белое", — написал Todd Chapman.
"Стратегические планы ничего не значат, когда они разжигают конфликт в ущерб миру", — отметил Fawad Hasnain.
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"Парню нужно сменить гардероб", — посоветовал Zain.
В октябре Зеленский представил Верховной раде так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение страны в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана зависит от партнеров.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, киевский режим лишь подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для киевских властей будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЕвропаВерховная Рада УкраиныНАТОРоссияМария ЗахароваДмитрий Песков
 
 
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