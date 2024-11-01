https://ria.ru/20241101/zelenskiy-1981268605.html

"Потрачены зря". На Западе сделали неожиданное заявление о плане Зеленского

"Потрачены зря". На Западе сделали неожиданное заявление о плане Зеленского - РИА Новости, 01.11.2024

"Потрачены зря". На Западе сделали неожиданное заявление о плане Зеленского

Выдумками про "северокорейские войска в России" Владимир Зеленский хочет отвлечь внимание общественности от реальных проблем на Украине, написал журналист... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T07:56

2024-11-01T07:56

2024-11-01T07:56

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

владимир зеленский

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557068_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ae44a9912063435f489d99d7f2077a3.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Выдумками про "северокорейские войска в России" Владимир Зеленский хочет отвлечь внимание общественности от реальных проблем на Украине, написал журналист кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х."Отвлечение внимания на тему "северокорейских войск в России" выглядит жалким и жестоким. Украинские войска терпят поражение в Донбассе. Зеленский пытается мобилизовать еще 160 тысяч человек", — отметил журналист.По его словам, сценаристы из Киева придумали страшную историю про "северокорейских солдат" для того, чтобы общественность забыла про сотни миллиардов долларов, которые были отправлены на Украину, и про разваливающийся фронт в Донбассе."Драгоценные жизни потрачены зря", — добавил он.Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.

https://ria.ru/20241101/signal-1981257432.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981256123.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, сво