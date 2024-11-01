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"Потрачены зря". На Западе сделали неожиданное заявление о плане Зеленского - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:56 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/zelenskiy-1981268605.html
"Потрачены зря". На Западе сделали неожиданное заявление о плане Зеленского
"Потрачены зря". На Западе сделали неожиданное заявление о плане Зеленского - РИА Новости, 01.11.2024
"Потрачены зря". На Западе сделали неожиданное заявление о плане Зеленского
Выдумками про "северокорейские войска в России" Владимир Зеленский хочет отвлечь внимание общественности от реальных проблем на Украине, написал журналист... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T07:56
2024-11-01T07:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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донбасс
владимир зеленский
сво
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Выдумками про "северокорейские войска в России" Владимир Зеленский хочет отвлечь внимание общественности от реальных проблем на Украине, написал журналист кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х."Отвлечение внимания на тему "северокорейских войск в России" выглядит жалким и жестоким. Украинские войска терпят поражение в Донбассе. Зеленский пытается мобилизовать еще 160 тысяч человек", — отметил журналист.По его словам, сценаристы из Киева придумали страшную историю про "северокорейских солдат" для того, чтобы общественность забыла про сотни миллиардов долларов, которые были отправлены на Украину, и про разваливающийся фронт в Донбассе."Драгоценные жизни потрачены зря", — добавил он.Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
https://ria.ru/20241101/signal-1981257432.html
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в мире, украина, россия, донбасс, владимир зеленский, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Зеленский, СВО
"Потрачены зря". На Западе сделали неожиданное заявление о плане Зеленского

Христофору: Зеленский пытается отвлечь внимание выдумками о солдатах КНДР

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Выдумками про "северокорейские войска в России" Владимир Зеленский хочет отвлечь внимание общественности от реальных проблем на Украине, написал журналист кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.
"Отвлечение внимания на тему "северокорейских войск в России" выглядит жалким и жестоким. Украинские войска терпят поражение в Донбассе. Зеленский пытается мобилизовать еще 160 тысяч человек", — отметил журналист.
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По его словам, сценаристы из Киева придумали страшную историю про "северокорейских солдат" для того, чтобы общественность забыла про сотни миллиардов долларов, которые были отправлены на Украину, и про разваливающийся фронт в Донбассе.
«
"Драгоценные жизни потрачены зря", — добавил он.
Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассВладимир ЗеленскийСВО
 
 
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