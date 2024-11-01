"Потрачены зря". На Западе сделали неожиданное заявление о плане Зеленского
Христофору: Зеленский пытается отвлечь внимание выдумками о солдатах КНДР
© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Выдумками про "северокорейские войска в России" Владимир Зеленский хочет отвлечь внимание общественности от реальных проблем на Украине, написал журналист кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети Х.
"Отвлечение внимания на тему "северокорейских войск в России" выглядит жалким и жестоким. Украинские войска терпят поражение в Донбассе. Зеленский пытается мобилизовать еще 160 тысяч человек", — отметил журналист.
По его словам, сценаристы из Киева придумали страшную историю про "северокорейских солдат" для того, чтобы общественность забыла про сотни миллиардов долларов, которые были отправлены на Украину, и про разваливающийся фронт в Донбассе.
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"Драгоценные жизни потрачены зря", — добавил он.
Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.