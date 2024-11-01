https://ria.ru/20241101/wildberiies-1981279381.html
В Москве косметолог устроила шопинг на Wildberries за счет клиентки
В Москве косметолог устроила шопинг на Wildberries за счет клиентки - РИА Новости, 01.11.2024
В Москве косметолог устроила шопинг на Wildberries за счет клиентки
Измайловский суд Москвы оштрафовал косметолога, устроившей шопинг на маркетплейсе Wildberries за счёт клиентки, у которой во время процедуры из сумки выпала... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:16
2024-11-01T09:16
2024-11-01T09:16
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Измайловский суд Москвы оштрафовал косметолога, устроившей шопинг на маркетплейсе Wildberries за счёт клиентки, у которой во время процедуры из сумки выпала банковская карточка, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Летом москвичка пришла в салон красоты в ТЦ "Заря" на косметологическую процедуру. Пока она лежала на кушетке с закрытыми глазами, косметолог увидела на полу ее банковскую карточку и, недолго думая, добавила номер карты в свой личный кабинет на сайте Wildberries. После этого она положила карточку обратно в сумку клиентки и продолжила наводить ей красоту. Когда девушка ушла, косметолог занялась онлайн-шопингом. Как указывается в материалах дела, она заказала набор серебряных украшений, уходовую косметику, аксессуары для макияжа, женскую сумку, а также отпариватель, постельное белье и полотенца. Примечательно, что среди ее покупок не было одежды и обуви, а лишь товары, которые не требуют примерки или знания точного размера. Когда косметолог появилась на работе в следующий раз, ее уже ожидали там сотрудники полиции. В ходе разбирательств было установлено, что женщина раздала купленные вещи подругам. Было возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении денежных средств с банковского счёта (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ). Дело было передано в Измайловский суд Москвы. Фигурантке грозило вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет, но суд ограничился штрафом.
https://ria.ru/20241021/wildberries-1979117404.html
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россия, москва, wildberries, происшествия
Россия, Москва, Wildberries, Происшествия
В Москве косметолог устроила шопинг на Wildberries за счет клиентки
В Москве оштрафовали косметолога после шопинга на Wildberries за счет клиентки
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Измайловский суд Москвы оштрафовал косметолога, устроившей шопинг на маркетплейсе Wildberries за счёт клиентки, у которой во время процедуры из сумки выпала банковская карточка, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Летом москвичка пришла в салон красоты в ТЦ "Заря" на косметологическую процедуру. Пока она лежала на кушетке с закрытыми глазами, косметолог увидела на полу ее банковскую карточку и, недолго думая, добавила номер карты в свой личный кабинет на сайте Wildberries. После этого она положила карточку обратно в сумку клиентки и продолжила наводить ей красоту.
Когда девушка ушла, косметолог занялась онлайн-шопингом. Как указывается в материалах дела, она заказала набор серебряных украшений, уходовую косметику, аксессуары для макияжа, женскую сумку, а также отпариватель, постельное белье и полотенца. Примечательно, что среди ее покупок не было одежды и обуви, а лишь товары, которые не требуют примерки или знания точного размера.
Когда косметолог появилась на работе в следующий раз, ее уже ожидали там сотрудники полиции. В ходе разбирательств было установлено, что женщина раздала купленные вещи подругам. Было возбуждено уголовное дело по статье о тайном хищении денежных средств с банковского счёта (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ
).
Дело было передано в Измайловский суд Москвы. Фигурантке грозило вплоть до лишения свободы на срок до 6 лет, но суд ограничился штрафом.