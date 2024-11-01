https://ria.ru/20241101/vzyatka-1981339194.html

Представителя подведомственной службы Минтранса обвинили во взяточничестве

Представителя подведомственной службы Минтранса обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 01.11.2024

Представителя подведомственной службы Минтранса обвинили во взяточничестве

Против высокопоставленного представителя подведомственной службы министерства транспорта в Тульской области возбуждено уголовное дело о получении взяток на 74... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:38

2024-11-01T13:38

2024-11-01T13:44

происшествия

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Против высокопоставленного представителя подведомственной службы министерства транспорта в Тульской области возбуждено уголовное дело о получении взяток на 74 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Следственными органами СК России по Тульской области по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что с 2014 по 2021 год подозреваемый, занимая различные высокие должности в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор), получал взятки от предпринимателя в виде премиальных машин и услуг имущественного характера на сумму свыше 74 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство в интересах коммерческой организации.В настоящее время следователи совместно с сотрудниками органов безопасности проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемого, изымая предметы, имеющие значение для дела, добавили в СК.

https://ria.ru/20240809/vzyatochnichestvo-1965286548.html

тульская область

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происшествия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное дорожное агентство (росавтодор)