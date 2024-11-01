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Представителя подведомственной службы Минтранса обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 01.11.2024
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13:38 01.11.2024 (обновлено: 13:44 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/vzyatka-1981339194.html
Представителя подведомственной службы Минтранса обвинили во взяточничестве
Представителя подведомственной службы Минтранса обвинили во взяточничестве - РИА Новости, 01.11.2024
Представителя подведомственной службы Минтранса обвинили во взяточничестве
Против высокопоставленного представителя подведомственной службы министерства транспорта в Тульской области возбуждено уголовное дело о получении взяток на 74... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:38
2024-11-01T13:44
происшествия
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Против высокопоставленного представителя подведомственной службы министерства транспорта в Тульской области возбуждено уголовное дело о получении взяток на 74 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Следственными органами СК России по Тульской области по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что с 2014 по 2021 год подозреваемый, занимая различные высокие должности в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор), получал взятки от предпринимателя в виде премиальных машин и услуг имущественного характера на сумму свыше 74 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство в интересах коммерческой организации.В настоящее время следователи совместно с сотрудниками органов безопасности проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемого, изымая предметы, имеющие значение для дела, добавили в СК.
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происшествия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральное дорожное агентство (росавтодор)
Происшествия, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
Представителя подведомственной службы Минтранса обвинили во взяточничестве

Против представителя подведомственной службы Минтранса возбудили дело о взятках

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Против высокопоставленного представителя подведомственной службы министерства транспорта в Тульской области возбуждено уголовное дело о получении взяток на 74 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Следственными органами СК России по Тульской области по материалам ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного представителя подведомственной службы Минтранса России, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что с 2014 по 2021 год подозреваемый, занимая различные высокие должности в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор), получал взятки от предпринимателя в виде премиальных машин и услуг имущественного характера на сумму свыше 74 миллионов рублей за общее покровительство и попустительство в интересах коммерческой организации.
В настоящее время следователи совместно с сотрудниками органов безопасности проводят обыски по месту жительства и работы подозреваемого, изымая предметы, имеющие значение для дела, добавили в СК.
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ПроисшествияТульская областьСледственный комитет России (СК РФ)РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)
 
 
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