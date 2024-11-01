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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 01.11.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

Взрывы раздаются в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:34

2024-11-01T15:34

2024-11-01T15:34

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 ноя- РИА Новости. Взрывы раздаются в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

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2024

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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф