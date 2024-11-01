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В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 01.11.2024
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В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 01.11.2024
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры
Оперативное командование ВСУ "Север" утверждает, что объект критической инфраструктуры был поражен в ночь на пятницу в поселке Краснополье, расположенном в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:46
2024-11-01T10:46
специальная военная операция на украине
в мире
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сумская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Оперативное командование ВСУ "Север" утверждает, что объект критической инфраструктуры был поражен в ночь на пятницу в поселке Краснополье, расположенном в Сумской области на севере Украины. По данным военных, область в ночь на пятницу подверглась ударам. "Краснополье - один взрыв. В результате обстрела... поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении командования, опубликованном в социальной сети Facebook*.Кроме того, как утверждает командование, зафиксированы повреждения одного из административных зданий поселка. При этом не уточняется, о каком именно объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, россия, сумская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры

ВСУ заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры в Сумской области

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Оперативное командование ВСУ "Север" утверждает, что объект критической инфраструктуры был поражен в ночь на пятницу в поселке Краснополье, расположенном в Сумской области на севере Украины.
По данным военных, область в ночь на пятницу подверглась ударам.
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"Краснополье - один взрыв. В результате обстрела... поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении командования, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Кроме того, как утверждает командование, зафиксированы повреждения одного из административных зданий поселка. При этом не уточняется, о каком именно объекте идет речь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСумская областьУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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