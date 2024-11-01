https://ria.ru/20241101/vsu-1981296086.html

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 01.11.2024

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры

Оперативное командование ВСУ "Север" утверждает, что объект критической инфраструктуры был поражен в ночь на пятницу в поселке Краснополье, расположенном в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:46

2024-11-01T10:46

2024-11-01T10:46

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Оперативное командование ВСУ "Север" утверждает, что объект критической инфраструктуры был поражен в ночь на пятницу в поселке Краснополье, расположенном в Сумской области на севере Украины. По данным военных, область в ночь на пятницу подверглась ударам. "Краснополье - один взрыв. В результате обстрела... поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении командования, опубликованном в социальной сети Facebook*.Кроме того, как утверждает командование, зафиксированы повреждения одного из административных зданий поселка. При этом не уточняется, о каком именно объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241101/vsu-1981265889.html

https://ria.ru/20241101/vsu-1981265389.html

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в мире, россия, сумская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины