https://ria.ru/20241101/vsu-1981256680.html

В Брянске при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом пострадал человек

В Брянске при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом пострадал человек - РИА Новости, 01.11.2024

В Брянске при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом пострадал человек

Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Брянске, пострадал один житель, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T02:17

2024-11-01T02:17

2024-11-01T08:29

брянск

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

жилье

александр богомаз

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Брянске, пострадал один житель, сообщил губернатор Александр Богомаз."В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. В результате атаки пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - написал губернатор в Telegram-канале.Позднее Богомаз сообщил, что четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО в регионе.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.

https://ria.ru/20241029/rosgvardiya-1980731393.html

брянск

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брянск, вооруженные силы украины, происшествия, жилье, александр богомаз