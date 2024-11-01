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В Брянске при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом пострадал человек
В Брянске при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом пострадал человек - РИА Новости, 01.11.2024
В Брянске при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом пострадал человек
Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Брянске, пострадал один житель, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T02:17
2024-11-01T02:17
2024-11-01T08:29
брянск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
жилье
александр богомаз
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Брянске, пострадал один житель, сообщил губернатор Александр Богомаз."В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. В результате атаки пострадал один житель. На одном из этажей повреждены окна, балкон и фасад дома. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется", - написал губернатор в Telegram-канале.Позднее Богомаз сообщил, что четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО в регионе.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
https://ria.ru/20241029/rosgvardiya-1980731393.html
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брянск, вооруженные силы украины, происшествия, жилье, александр богомаз
Брянск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Жилье, Александр Богомаз
В Брянске при атаке дрона ВСУ на многоквартирный дом пострадал человек
Богомаз: в Брянске беспилотник ВСУ атаковал жилой дом, пострадал человек