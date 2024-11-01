ВСУ выпустили 22 "натовских" снаряда по Горловке
ВСУ выпустили 22 "натовских" снаряда 155 миллиметров по Горловке в ДНР
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося снаряда на месте обстрела со стороны ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинские войска вечером в четверг и в ночь на пятницу выпустили 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.01 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 20.20 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров… 20.35 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)… 21.45 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров… 23.45 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров… ", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
По данным представительства, с 00.5 до 00.20 пятницы украинские войска выпустили ещё восемь "натовских" снарядов калибра 155 миллиметров по Горловке.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.