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Руденя рассказал о восстановлении Торопца в Тверской области - РИА Новости, 01.11.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
12:41 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/vosstanovlenie-1981319502.html
Руденя рассказал о восстановлении Торопца в Тверской области
Руденя рассказал о восстановлении Торопца в Тверской области - РИА Новости, 01.11.2024
Руденя рассказал о восстановлении Торопца в Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире рассказал местным жителям о прохождении отопительного сезона, восстановительных работах в Торопце и... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:41
2024-11-01T12:41
тверская область
торопец
тверь
заволжский район
игорь руденя
жкх
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире рассказал местным жителям о прохождении отопительного сезона, восстановительных работах в Торопце и расширении поддержки участников СВО, сообщает пресс-служба регионального правительства. Одной из главных тем на телеканале "Россия 24" стало прохождение отопительного сезона в областном центре и других муниципалитетах области. Как отметил Руденя, на сегодняшний день в Твери все районы и коммуникации подключены к теплу. Ведется работа по регулировке температурных параметров ряда домом в Заволжском районе – по улицам Хромова, Фрунзе, Паши Савельевой, Луначарского. Ситуация находится под постоянным контролем. "Горячая вода должна быть в кранах, а батареи должны быть теплыми. Должна вестись серьезная и ответственная работа. В том числе со стороны управляющих компаний", – цитирует пресс-служба губернатора. В Твери отопление в жилой сектор и объекты социальной инфраструктуры начало подаваться с 5 октября. В октябре велись работы по устранению дефектов на участках тепловых сетей при подключении социальных объектов и жилого фонда. Кроме того, до 10 октября все муниципалитеты завершили основной этап подачи теплоснабжения в соцобъекты и жилые дома. В нескольких муниципалитетах, например, в Максатихе и Торжке, где при запуске тепла были выявлены повреждения на сетях, оперативно проводились работы по их устранению. На особом контроле – отопительный сезон в Торопце. С 24 сентября началась подача тепла в соцобъекты и жилые дома города Торопца и Торопецкого округа. В прямом эфире Руденя рассказал также о восстановлении инфраструктуры Торопца. Ведутся работы на социальных объектах. Например, в школы №№1 и 2 завезены окна, в ближайшие дни будет завершена их установка. Обеспечено предоставление материальной помощи жителям округа, чье имущество было повреждено, либо утрачено в результате чрезвычайной ситуации, включая жилые помещения, дачные дома, лоджии и веранды, гаражи и хозяйственные постройки, бытовую технику, автомобили, сельскохозяйственных животных. "Постарались максимально учесть пожелания граждан. Помогаем жителям и финансово, и организационно. Есть ряд обращений по автомобильному транспорту, жилью – индивидуальным домам и квартирам, промышленным предприятиям. Так, компаниям выданы льготные кредиты, субсидии, часть из них уже получила средства. Основная задача – сохранить уверенность людей в завтрашнем дне", – подчеркнул губернатор. Продолжает работу горячая линия по номеру 122, куда жители могут обратиться за разъяснениями. На этой неделе в Тверской области принято важное решение – о расширении мер поддержки граждан при поступлении на военную службу по контракту. Увеличен размер единовременной региональной выплаты тем, кто заключает контракт с 1 ноября по 31 декабря 2024 года: с 815 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. С учетом увеличения региональной выплаты и размера федеральной военнослужащие будут получать единовременно при заключении контракта 2,4 миллиона рублей.
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торопец, тверь, заволжский район, игорь руденя, жкх
Тверская область, Торопец, Тверь, Заволжский район, Игорь Руденя, ЖКХ

Руденя рассказал о восстановлении Торопца в Тверской области

© Фото: пресс-служба правительства Тверской областиРуденя рассказал о восстановлении Торопца в Тверской области
Руденя рассказал о восстановлении Торопца в Тверской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото: пресс-служба правительства Тверской области
Руденя рассказал о восстановлении Торопца в Тверской области
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире рассказал местным жителям о прохождении отопительного сезона, восстановительных работах в Торопце и расширении поддержки участников СВО, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Одной из главных тем на телеканале "Россия 24" стало прохождение отопительного сезона в областном центре и других муниципалитетах области.
Как отметил Руденя, на сегодняшний день в Твери все районы и коммуникации подключены к теплу. Ведется работа по регулировке температурных параметров ряда домом в Заволжском районе – по улицам Хромова, Фрунзе, Паши Савельевой, Луначарского. Ситуация находится под постоянным контролем.
"Горячая вода должна быть в кранах, а батареи должны быть теплыми. Должна вестись серьезная и ответственная работа. В том числе со стороны управляющих компаний", – цитирует пресс-служба губернатора.
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В Твери отопление в жилой сектор и объекты социальной инфраструктуры начало подаваться с 5 октября. В октябре велись работы по устранению дефектов на участках тепловых сетей при подключении социальных объектов и жилого фонда.
Кроме того, до 10 октября все муниципалитеты завершили основной этап подачи теплоснабжения в соцобъекты и жилые дома. В нескольких муниципалитетах, например, в Максатихе и Торжке, где при запуске тепла были выявлены повреждения на сетях, оперативно проводились работы по их устранению.
На особом контроле – отопительный сезон в Торопце. С 24 сентября началась подача тепла в соцобъекты и жилые дома города Торопца и Торопецкого округа.
В прямом эфире Руденя рассказал также о восстановлении инфраструктуры Торопца. Ведутся работы на социальных объектах. Например, в школы №№1 и 2 завезены окна, в ближайшие дни будет завершена их установка.
Обеспечено предоставление материальной помощи жителям округа, чье имущество было повреждено, либо утрачено в результате чрезвычайной ситуации, включая жилые помещения, дачные дома, лоджии и веранды, гаражи и хозяйственные постройки, бытовую технику, автомобили, сельскохозяйственных животных.
"Постарались максимально учесть пожелания граждан. Помогаем жителям и финансово, и организационно. Есть ряд обращений по автомобильному транспорту, жилью – индивидуальным домам и квартирам, промышленным предприятиям. Так, компаниям выданы льготные кредиты, субсидии, часть из них уже получила средства. Основная задача – сохранить уверенность людей в завтрашнем дне", – подчеркнул губернатор.
Продолжает работу горячая линия по номеру 122, куда жители могут обратиться за разъяснениями.
На этой неделе в Тверской области принято важное решение – о расширении мер поддержки граждан при поступлении на военную службу по контракту. Увеличен размер единовременной региональной выплаты тем, кто заключает контракт с 1 ноября по 31 декабря 2024 года: с 815 тысяч рублей до 2 миллионов рублей. С учетом увеличения региональной выплаты и размера федеральной военнослужащие будут получать единовременно при заключении контракта 2,4 миллиона рублей.
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