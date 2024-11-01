https://ria.ru/20241101/vnukovo-1981363437.html

Внуково работает штатно после сообщений о введении плана "Ковер"

Внуково работает штатно после сообщений о введении плана "Ковер" - РИА Новости, 01.11.2024

Внуково работает штатно после сообщений о введении плана "Ковер"

Аэропорт "Внуково" на фоне информации Telegram-каналов о введении там плана "ковёр" сообщил о штатной работе. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:17

2024-11-01T15:17

2024-11-01T15:40

внуково (аэропорт)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204586_0:68:3399:1980_1920x0_80_0_0_a36ab8d340c3f23b71f242fb52b5b486.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" на фоне информации Telegram-каналов о введении там плана "ковёр" сообщил о штатной работе."Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сказали журналистам во "Внуково".В пресс-службе авиагавани Жуковский также сообщили о штатной работе на фоне информации в ряде Telegram-каналов."Работаем штатно, "ковер" не вводился", - сказали в Жуковском.

https://ria.ru/20241101/samolety-1981259108.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

внуково (аэропорт), общество