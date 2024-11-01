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Внуково работает штатно после сообщений о введении плана "Ковер" - РИА Новости, 01.11.2024
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15:17 01.11.2024 (обновлено: 15:40 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/vnukovo-1981363437.html
Внуково работает штатно после сообщений о введении плана "Ковер"
Внуково работает штатно после сообщений о введении плана "Ковер" - РИА Новости, 01.11.2024
Внуково работает штатно после сообщений о введении плана "Ковер"
Аэропорт "Внуково" на фоне информации Telegram-каналов о введении там плана "ковёр" сообщил о штатной работе. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:17
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внуково (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" на фоне информации Telegram-каналов о введении там плана "ковёр" сообщил о штатной работе."Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сказали журналистам во "Внуково".В пресс-службе авиагавани Жуковский также сообщили о штатной работе на фоне информации в ряде Telegram-каналов."Работаем штатно, "ковер" не вводился", - сказали в Жуковском.
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внуково (аэропорт), общество
Внуково (аэропорт), Общество

Внуково работает штатно после сообщений о введении плана "Ковер"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" на фоне информации Telegram-каналов о введении там плана "ковёр" сообщил о штатной работе.
"Международный аэропорт Внуково работает в штатном режиме", - сказали журналистам во "Внуково".
В пресс-службе авиагавани Жуковский также сообщили о штатной работе на фоне информации в ряде Telegram-каналов.
"Работаем штатно, "ковер" не вводился", - сказали в Жуковском.
Пассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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Внуково (аэропорт)Общество
 
 
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