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Во Владивостоке мужчину осудили за контрабанду леса на 637 миллионов рублей
Во Владивостоке мужчину осудили за контрабанду леса на 637 миллионов рублей - РИА Новости, 01.11.2024
Во Владивостоке мужчину осудили за контрабанду леса на 637 миллионов рублей
Суд во Владивостоке приговорил мужчину в 8 годам колонии строгого режима за контрабанду ценных пиломатериалов на сумму свыше 630 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:30
2024-11-01T09:30
2024-11-01T09:30
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Суд во Владивостоке приговорил мужчину в 8 годам колонии строгого режима за контрабанду ценных пиломатериалов на сумму свыше 630 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. "Установлено, что с 25 мая 2016 года по 15 мая 2019 года три товарища, действуя в составе организованной группы, осуществили контрабанду пиломатериалов из ильма сродного, липы амурской, липы маньчжурской, березы белой, березы желтой, осины, ели аянской общим объемом 99 603,64 кубометра на сумму 636, 88 миллиона рублей путем недостоверного декларирования и использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах", - говорится в сообщении. Один из мужчин осужден по статье о контрабанде, ему назначены 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей. Также суд взыскал с осужденного в пользу РФ 636,88 миллиона рублей в качестве возмещения имущественного вреда. Приговор в законную силу не вступил. В отношении его подельников дела выделены в отдельные производства.
https://ria.ru/20241101/grebeshok-1981263970.html
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происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
Во Владивостоке мужчину осудили за контрабанду леса на 637 миллионов рублей
Жителя Владивостока осудили на восемь лет за контрабанду леса на 637 млн рублей