https://ria.ru/20241101/vladivostok-1981282535.html

Во Владивостоке мужчину осудили за контрабанду леса на 637 миллионов рублей

Во Владивостоке мужчину осудили за контрабанду леса на 637 миллионов рублей - РИА Новости, 01.11.2024

Во Владивостоке мужчину осудили за контрабанду леса на 637 миллионов рублей

Суд во Владивостоке приговорил мужчину в 8 годам колонии строгого режима за контрабанду ценных пиломатериалов на сумму свыше 630 миллионов рублей, сообщает... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T09:30

2024-11-01T09:30

2024-11-01T09:30

происшествия

владивосток

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя – РИА Новости. Суд во Владивостоке приговорил мужчину в 8 годам колонии строгого режима за контрабанду ценных пиломатериалов на сумму свыше 630 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья. "Установлено, что с 25 мая 2016 года по 15 мая 2019 года три товарища, действуя в составе организованной группы, осуществили контрабанду пиломатериалов из ильма сродного, липы амурской, липы маньчжурской, березы белой, березы желтой, осины, ели аянской общим объемом 99 603,64 кубометра на сумму 636, 88 миллиона рублей путем недостоверного декларирования и использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах", - говорится в сообщении. Один из мужчин осужден по статье о контрабанде, ему назначены 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей. Также суд взыскал с осужденного в пользу РФ 636,88 миллиона рублей в качестве возмещения имущественного вреда. Приговор в законную силу не вступил. В отношении его подельников дела выделены в отдельные производства.

https://ria.ru/20241101/grebeshok-1981263970.html

https://ria.ru/20241009/vostok-1977120944.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владивосток, россия