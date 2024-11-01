https://ria.ru/20241101/vengriya-1981429826.html

МИД Венгрии прокомментировал намерение Украины вступить в НАТО

МИД Венгрии прокомментировал намерение Украины вступить в НАТО - РИА Новости, 01.11.2024

МИД Венгрии прокомментировал намерение Украины вступить в НАТО

Венгрия ведет с Украиной переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве, но там не будет фигурировать намерение Киева вступить в НАТО, поскольку, как... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T20:29

2024-11-01T20:29

2024-11-01T20:29

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БУДАПЕШТ, 1 ноя - РИА Новости. Венгрия ведет с Украиной переговоры о заключении соглашения о сотрудничестве, но там не будет фигурировать намерение Киева вступить в НАТО, поскольку, как неоднократно заявлял Будапешт, это привело бы к началу Третьей мировой войны, заявил представитель МИД Венгрии Мате Пацолаи. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и Венгрия готовят двусторонний документ, в котором Киев хочет зафиксировать готовность Будапешта не блокировать приглашение в НАТО. "Ведутся переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве между Венгрией и Украиной, важной частью которых должно стать восстановление прав венгерской национальной общины. В то же время в ходе переговоров мы дали понять украинской стороне, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения", - приводит слова Пацолаи агентство MTI. По его словам, Будапешт "излагал свою позицию по этому вопросу бесчисленное количество раз, и никаких изменений нет: вступление Украины в НАТО вызвало бы развязывание Третьей мировой войны". Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Сийярто также заявлял, что в повестке дня Венгрии нет пункта о вступлении Украины в НАТО, поскольку это означало бы прямую конфронтацию альянса с РФ и приведет к Третьей мировой войне. По его словам, возможности для вступления Украины в НАТО нет, и за закрытыми дверями эту позицию разделяет подавляющее большинство членов альянса.

https://ria.ru/20241014/siyyarto-1977880968.html

https://ria.ru/20241031/ukraina-1981166324.html

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в мире, украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, владимир зеленский, нато, совет европы, венецианская комиссия