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В США предрекли серьезную нехватку военных на Украине - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:39 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981431431.html
В США предрекли серьезную нехватку военных на Украине
В США предрекли серьезную нехватку военных на Украине - РИА Новости, 01.11.2024
В США предрекли серьезную нехватку военных на Украине
Украина столкнется с серьезной нехваткой военных через 6-12 месяцев, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T20:39
2024-11-01T20:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украина столкнется с серьезной нехваткой военных через 6-12 месяцев, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников. Как отмечают должностные лица в США, Украине сейчас больше всего не хватает военнослужащих. "По оценкам Пентагона, у Украины достаточно солдат для ведения боевых действий в течение еще 6-12 месяцев... После этого... она столкнется с их резким недостатком", - пишет издание. Должностные лица из американского минобороны также указали на то, что Киев для нападения на Курскую область выделил недавно созданные бригады, хотя первоначально предполагалось, что они будут использованы для обороны или наращивания резервов для возможного контрнаступления в 2025 году. Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981409921.html
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США
В США предрекли серьезную нехватку военных на Украине

NYT: Украина столкнется с серьезной нехваткой военных через полгода-год

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украина столкнется с серьезной нехваткой военных через 6-12 месяцев, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
Как отмечают должностные лица в США, Украине сейчас больше всего не хватает военнослужащих.
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"По оценкам Пентагона, у Украины достаточно солдат для ведения боевых действий в течение еще 6-12 месяцев... После этого... она столкнется с их резким недостатком", - пишет издание.
Должностные лица из американского минобороны также указали на то, что Киев для нападения на Курскую область выделил недавно созданные бригады, хотя первоначально предполагалось, что они будут использованы для обороны или наращивания резервов для возможного контрнаступления в 2025 году.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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