https://ria.ru/20241101/ukraina-1981393524.html

Украина не готова к отопительному сезону, заявил эксперт

Украина не готова к отопительному сезону, заявил эксперт - РИА Новости, 01.11.2024

Украина не готова к отопительному сезону, заявил эксперт

Температура воздуха в квартирах жителей Украины зимой при сильных морозах может быть всего 14 –16 градусов тепла, заявил украинский эксперт по... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:19

2024-11-01T17:19

2024-11-01T17:19

в мире

жкх

украина

герман галущенко

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в квартирах жителей Украины зимой при сильных морозах может быть всего 14 –16 градусов тепла, заявил украинский эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко. По его словам, многоквартирный жилой фонд на Украине не готов к отопительному сезону, из-за отсутствия капитальных ремонтов в многоэтажках происходит до 40-50% потери тепла. "Если температура воздуха опустится до минус 10°C и продержится три-пять дней, то это будет серьезным вызовом для прохождения отопительного сезона во многих городах Украины. Для экономии газа теплокоммунэнерго будут уменьшать температуру теплоносителей и подачу в многоквартирные дома, что приведет к режиму в 14-16°C в квартирах", - приводит слова Попенко украинское издание "Фокус". В июне министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей и оставшихся не хватит, чтобы пережить зиму, а импорта электроэнергии недостаточно, чтобы покрыть дефицит. Он также заявлял, что эта зима для украинской энергосистемы будет сложнее, чем предыдущая.

https://ria.ru/20240717/energosistema-1960369778.html

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в мире, жкх, украина, герман галущенко