В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской, Полтавской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в пятницу в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 13.20 мск.
Ранее в пятницу воздушная тревога уже звучала в указанных шести регионах, а также в Сумской и Харьковской областях, однако спустя полчаса, в 12.57, она была отменена.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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