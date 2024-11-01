https://ria.ru/20241101/ukraina-1981333077.html
В Польше поставили на место неблагодарного Зеленского
В Польше поставили на место неблагодарного Зеленского - РИА Новости, 01.11.2024
В Польше поставили на место неблагодарного Зеленского
Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил отказ нарастить военную помощь Украине ограниченными возможностями страны, его слова приводит PolskieRadio24. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:12
2024-11-01T13:12
2024-11-01T13:18
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава МИД Польши Радослав Сикорский объяснил отказ нарастить военную помощь Украине ограниченными возможностями страны, его слова приводит PolskieRadio24."Мы от лица Запада направили Киеву помощь на сумму более 200 миллиардов евро <…> У Украины есть почти 300 польских танков, много тяжелой техники, включая самолеты, но мы также прифронтовое государство", — сказал он.Дипломат отметил, что Польша сделала для Украины больше, чем любая другая страна.Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье осудил Польшу за отказ передать Украине истребители МиГ-29. Кроме того он пожаловался на то, что Варшава отказывается сбивать ракеты над территорией Украины.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981316121.html
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в мире, украина, польша, владимир зеленский, радослав сикорский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Владимир Зеленский, Радослав Сикорский
В Польше поставили на место неблагодарного Зеленского
Глава МИД Польши Сикорский объяснил отказ усилить военную помощь Украине