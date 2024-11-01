https://ria.ru/20241101/ukraina-1981320986.html
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2024
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:41
2024-11-01T12:41
2024-11-01T12:46
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Кировоградской и Черкасской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно - в 12.28 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Харьковской и еще 6 областях Украины объявили воздушную тревогу