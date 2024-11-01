https://ria.ru/20241101/ukraina-1981309622.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:44
2024-11-01T11:44
2024-11-01T11:49
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит более двух часов. В остальных упомянутых регионах тревогу объявили в 11.34 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Одесской, Сумской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу