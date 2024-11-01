https://ria.ru/20241101/ukraina-1981271942.html

В Запорожье заявили о повреждении объектов инфраструктуры

В Запорожье заявили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 01.11.2024

В Запорожье заявили о повреждении объектов инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу получили повреждения ряд объектов инфраструктуры в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:26

2024-11-01T08:26

2024-11-01T08:26

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу получили повреждения ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в регионе прозвучало 287 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о "разрушении объектов инфраструктуры". При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала частью России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241101/kiev-1980901871.html

киев

запорожская область

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в мире, киев, запорожская область, россия, вооруженные силы украины