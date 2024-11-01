https://ria.ru/20241101/ubiystvo-1981336251.html
На Урале нашли тело мужчины, которого более 20 раз ударили ножом
На Урале нашли тело мужчины, которого более 20 раз ударили ножом - РИА Новости, 01.11.2024
На Урале нашли тело мужчины, которого более 20 раз ударили ножом
Тело мужчины, которого более 20 раз ударили ножом, нашли в Артемовском Свердловской области, по подозрению в убийстве задержаны двое молодых людей, сообщил... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:29
2024-11-01T13:29
2024-11-01T13:36
происшествия
артемовский
россия
свердловская область
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Тело мужчины, которого более 20 раз ударили ножом, нашли в Артемовском Свердловской области, по подозрению в убийстве задержаны двое молодых людей, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга. По данным СУСК, тело 31-летнего мужчины обнаружили прохожие утром в четверг около одного из домов на улице Октябрьской в Артемовском. "У погибшего при осмотре обнаружены множественные, более двадцати, колото-резаные ранения груди, живота, шеи. По этому факту... возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)", – сказал Шульга. Он отметил, что в результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлены и задержаны двое подозреваемых. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение, а следователи обратятся в суд с ходатайством об их аресте. "Опубликованные в ряде СМИ и в сети интернет публикации о якобы совершенном подозреваемыми в отношении потерпевшего преступлении сексуального характера не соответствуют действительности", – подчеркнул представитель СК. Как рассказал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, подозреваемые – двое 18-летних жителей Артемовского, ранее проблем с законом они не имели. "Подозреваемые не были знакомы с потерпевшим. Скорее всего, между ними на улице произошла случайная ссора, которая закончилась поножовщиной. Местный житель возвращался под утро из кафе "Берлога", где в компании отмечали день рождения знакомого. ЧП случилось на территории парка, вблизи санатория "Егоршинский". Злоумышленники пытались сокрыть следы совершенного особо тяжкого преступления, для чего оттащили тело потерпевшего и пытались его сжечь", – пояснил Горелых.
https://ria.ru/20240525/ubiystvo-1948381826.html
https://ria.ru/20241029/podrostok-1980655952.html
https://ria.ru/20241019/reper-1978892375.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, артемовский, россия, свердловская область, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Артемовский, Россия, Свердловская область, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале нашли тело мужчины, которого более 20 раз ударили ножом
В Артемовском нашли тело 31-летнего мужчины, которого более 20 раз ударили ножом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Тело мужчины, которого более 20 раз ударили ножом, нашли в Артемовском Свердловской области, по подозрению в убийстве задержаны двое молодых людей, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга.
По данным СУСК, тело 31-летнего мужчины обнаружили прохожие утром в четверг около одного из домов на улице Октябрьской в Артемовском.
"У погибшего при осмотре обнаружены множественные, более двадцати, колото-резаные ранения груди, живота, шеи. По этому факту... возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)", – сказал Шульга.
Он отметил, что в результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлены и задержаны двое подозреваемых. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение, а следователи обратятся в суд с ходатайством об их аресте.
"Опубликованные в ряде СМИ и в сети интернет публикации о якобы совершенном подозреваемыми в отношении потерпевшего преступлении сексуального характера не соответствуют действительности", – подчеркнул представитель СК.
Как рассказал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых
, подозреваемые – двое 18-летних жителей Артемовского, ранее проблем с законом они не имели.
"Подозреваемые не были знакомы с потерпевшим. Скорее всего, между ними на улице произошла случайная ссора, которая закончилась поножовщиной. Местный житель возвращался под утро из кафе "Берлога", где в компании отмечали день рождения знакомого. ЧП случилось на территории парка, вблизи санатория "Егоршинский". Злоумышленники пытались сокрыть следы совершенного особо тяжкого преступления, для чего оттащили тело потерпевшего и пытались его сжечь", – пояснил Горелых.