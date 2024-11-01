https://ria.ru/20241101/ubiystvo-1981336251.html

На Урале нашли тело мужчины, которого более 20 раз ударили ножом

На Урале нашли тело мужчины, которого более 20 раз ударили ножом - РИА Новости, 01.11.2024

На Урале нашли тело мужчины, которого более 20 раз ударили ножом

Тело мужчины, которого более 20 раз ударили ножом, нашли в Артемовском Свердловской области, по подозрению в убийстве задержаны двое молодых людей, сообщил... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:29

2024-11-01T13:29

2024-11-01T13:36

происшествия

артемовский

россия

свердловская область

александр шульга

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Тело мужчины, которого более 20 раз ударили ножом, нашли в Артемовском Свердловской области, по подозрению в убийстве задержаны двое молодых людей, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального СК РФ Александр Шульга. По данным СУСК, тело 31-летнего мужчины обнаружили прохожие утром в четверг около одного из домов на улице Октябрьской в Артемовском. "У погибшего при осмотре обнаружены множественные, более двадцати, колото-резаные ранения груди, живота, шеи. По этому факту... возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)", – сказал Шульга. Он отметил, что в результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлены и задержаны двое подозреваемых. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение, а следователи обратятся в суд с ходатайством об их аресте. "Опубликованные в ряде СМИ и в сети интернет публикации о якобы совершенном подозреваемыми в отношении потерпевшего преступлении сексуального характера не соответствуют действительности", – подчеркнул представитель СК. Как рассказал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, подозреваемые – двое 18-летних жителей Артемовского, ранее проблем с законом они не имели. "Подозреваемые не были знакомы с потерпевшим. Скорее всего, между ними на улице произошла случайная ссора, которая закончилась поножовщиной. Местный житель возвращался под утро из кафе "Берлога", где в компании отмечали день рождения знакомого. ЧП случилось на территории парка, вблизи санатория "Егоршинский". Злоумышленники пытались сокрыть следы совершенного особо тяжкого преступления, для чего оттащили тело потерпевшего и пытались его сжечь", – пояснил Горелых.

https://ria.ru/20240525/ubiystvo-1948381826.html

https://ria.ru/20241029/podrostok-1980655952.html

https://ria.ru/20241019/reper-1978892375.html

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россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, артемовский, россия, свердловская область, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)