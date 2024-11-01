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Польша начала фортификационные работы на границе с Россией, сообщил Туск - РИА Новости, 01.11.2024
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01:25 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/tusk-1981254230.html
Польша начала фортификационные работы на границе с Россией, сообщил Туск
Польша начала фортификационные работы на границе с Россией, сообщил Туск - РИА Новости, 01.11.2024
Польша начала фортификационные работы на границе с Россией, сообщил Туск
Польша начала фортификационные работы на границе с Россией, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T01:25
2024-11-01T01:25
россия
польша
москва
владимир путин
дональд туск
нато
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ВАРШАВА, 1 ноя - РИА Новости. Польша начала фортификационные работы на границе с Россией, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск. "Началось строительство "Восточного щита"! Первые работы на границе с Россией", - написал Туск на платформе Х. Свою запись польский премьер сопроводил фотографией, на которой экскаваторы копают траншею. Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны – "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 млрд злотых (2,5 миллиарда долларов США), было принято Советом министров Польши 10 июня на выездном заседании в Белостоке. Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, "правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Белоруссии и России". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981115372.html
https://ria.ru/20241030/polsha-1980795843.html
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россия, польша, москва, владимир путин, дональд туск, нато, такер карлсон
Россия, Польша, Москва, Владимир Путин, Дональд Туск, НАТО, Такер Карлсон
Польша начала фортификационные работы на границе с Россией, сообщил Туск

Туск: Польша начала строительство "Восточного щита" на границе с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 ноя - РИА Новости. Польша начала фортификационные работы на границе с Россией, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск.
"Началось строительство "Восточного щита"! Первые работы на границе с Россией", - написал Туск на платформе Х.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Зеленский резко отреагировал на решение Польши
Вчера, 12:52
Свою запись польский премьер сопроводил фотографией, на которой экскаваторы копают траншею.
Постановление о создании "Национальной программы сдерживания и обороны – "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 млрд злотых (2,5 миллиарда долларов США), было принято Советом министров Польши 10 июня на выездном заседании в Белостоке. Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, "правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия угрозам со стороны Белоруссии и России".
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Польше нужно ликвидировать Россию
30 октября, 08:00
 
РоссияПольшаМоскваВладимир ПутинДональд ТускНАТОТакер Карлсон
 
 
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