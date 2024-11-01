https://ria.ru/20241101/tsakhal-1981288277.html

ЦАХАЛ нанесла удары по 200 объектам "Хезболлы" и ХАМАС за сутки

ЦАХАЛ нанесла удары по 200 объектам "Хезболлы" и ХАМАС за сутки - РИА Новости, 01.11.2024

ЦАХАЛ нанесла удары по 200 объектам "Хезболлы" и ХАМАС за сутки

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 200 объектам шиитского движения "Хезболлах" и палестинского движения ХАМАС в Ливане и в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:09

2024-11-01T10:09

2024-11-01T10:09

в мире

ливан

израиль

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хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары более чем по 200 объектам шиитского движения "Хезболлах" и палестинского движения ХАМАС в Ливане и в секторе Газа, сообщила в пятницу пресс-служба армии. "За прошедший день ВВС Израиля нанесли удары более чем по 200 террористическим объектам, принадлежащим ХАМАС в секторе Газа и "Хезболлах" на юге Ливана, включая командные и контрольные центры, пусковые установки и объекты террористической инфраструктуры", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ уничтожили пусковую установку, из которой в четверг были выпущены снаряды по северному израильскому району Ха-Мифрац, также солдаты провели рейды на юге Ливана, в ходе которых ликвидировали нескольких бойцов "Хезболлах", обнаружили и уничтожили оружие и объекты инфраструктуры движения. В сообщении также упоминается о деятельности израильских военных на территории сектора Газа. По словам израильских военных, в районе Джебалии на севере палестинского анклава в ходе наземных боев и авиаударов были ликвидированы десятки радикалов. В центральной части сектора также были уничтожены вооруженные палестинцы. В районе Рафаха израильские военные обнаружили палестинских бойцов, которые действовали в военном сооружении, оснащенном туннелем, после чего по зданию был нанесен авиаудар. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241101/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

https://ria.ru/20241030/tsakhal-1980929838.html

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израиль

рафах (провинция)

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в мире, ливан, израиль, рафах (провинция), хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году