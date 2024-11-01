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Израильские ВВС нанесли серию ударов по южному пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли серию ударов по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 01.11.2024

Израильские ВВС нанесли серию ударов по южному пригороду Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли шесть мощных ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T04:04

2024-11-01T04:04

2024-11-01T04:46

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бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 1 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли шесть мощных ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Столбы дыма видны со стороны кварталов Гхбейри и Харет-Хрейк. Звуки взрывов — со стороны южного пригорода были слышны и в центре ливанской столицы. В небе над Бейрутом на низкой высоте продолжают вести разведку не менее двух израильских беспилотников.

https://ria.ru/20241101/bapor-1981256358.html

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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024