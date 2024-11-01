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Израильские ВВС нанесли серию ударов по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 01.11.2024
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04:04 01.11.2024 (обновлено: 04:46 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/tsakhal-1981260298.html
Израильские ВВС нанесли серию ударов по южному пригороду Бейрута
Израильские ВВС нанесли серию ударов по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 01.11.2024
Израильские ВВС нанесли серию ударов по южному пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли шесть мощных ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T04:04
2024-11-01T04:46
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 1 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли шесть мощных ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. Столбы дыма видны со стороны кварталов Гхбейри и Харет-Хрейк. Звуки взрывов — со стороны южного пригорода были слышны и в центре ливанской столицы. В небе над Бейрутом на низкой высоте продолжают вести разведку не менее двух израильских беспилотников.
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС нанесли серию ударов по южному пригороду Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли шесть мощных ударов по южному пригороду Бейрута

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВиды южной части пригорода Бейрута
Виды южной части пригорода Бейрута - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Виды южной части пригорода Бейрута . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли шесть мощных ударов по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Столбы дыма видны со стороны кварталов Гхбейри и Харет-Хрейк. Звуки взрывов — со стороны южного пригорода были слышны и в центре ливанской столицы.
В небе над Бейрутом на низкой высоте продолжают вести разведку не менее двух израильских беспилотников.
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В миреБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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