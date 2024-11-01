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Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях
Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях - РИА Новости, 01.11.2024
Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T07:54
2024-11-01T07:54
2024-11-01T07:54
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Киевской и Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревогу в Черниговской области объявили в 07.24 мск, в 07.33 сигнал прозвучал и в Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Воздушная тревога объявлена в Киевской и Черниговской областях
В Киевской и Черниговской областях звучит воздушная тревога