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Саратовский тренер получил восемь лет колонии за развращение детей

Саратовский тренер получил восемь лет колонии за развращение детей - РИА Новости, 01.11.2024

Саратовский тренер получил восемь лет колонии за развращение детей

Саратовский областной суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима тренера из Саратова за развращение несовершеннолетних воспитанников, сообщил суд в своем... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:31

2024-11-01T16:31

2024-11-01T16:32

происшествия

саратов

россия

саратовский областной суд

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САМАРА, 1 ноя - РИА Новости. Саратовский областной суд приговорил к 8 годам колонии строгого режима тренера из Саратова за развращение несовершеннолетних воспитанников, сообщил суд в своем Telegram-канале. По данным суда, с декабря 2021 года по март 2023 года 67-летний житель Саратова, работавший тренером-преподавателем, систематически совершал развратные действия без применения насилия в отношении троих воспитанников, также мужчина нарушил их половую неприкосновенность. При этом подсудимый достоверно знал о возрасте малолетних потерпевших. В региональном СУСК России сообщили, что тренер работал в спортшколе Саратова. О его противоправных действиях родителям рассказала одна из воспитанниц учреждения. "Саратовский областной суд... признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении двух и более лиц - ред.). Ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении Саратовского областного суда. Также мужчине запретили на 8 лет работать в сфере детско-юношеского спорта, образования и воспитания.

https://rsport.ria.ru/20241010/trener-1977367661.html

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