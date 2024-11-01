Рейтинг@Mail.ru
В Москве в День народного единства изменится движение транспорта - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/transport-1981403376.html
В Москве в День народного единства изменится движение транспорта
В Москве в День народного единства изменится движение транспорта - РИА Новости, 01.11.2024
В Москве в День народного единства изменится движение транспорта
Движение транспорта изменится в столице в связи с празднованием Дня народного единства, он будет ходить 2 ноября по расписанию рабочего дня, а 3 и 4 ноября - по РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:58
2024-11-01T17:58
общество
москва
праздники
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973024504_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_148d5808285c86004476a5e85ab05c84.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Движение транспорта изменится в столице в связи с празднованием Дня народного единства, он будет ходить 2 ноября по расписанию рабочего дня, а 3 и 4 ноября - по расписанию выходных, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Так как в этом году День народного единства выпадает на понедельник, движение транспорта изменят в столице под рабочую субботу и выходные воскресенье и понедельник, предупредили в ведомстве. "Поезда метро, Московское центральное кольцо, трамваи и наземный городской транспорт будут ходить 2 ноября по расписанию рабочего дня, а 3 и 4 ноября - по расписанию выходных", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241101/noyabr-1822919975.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1973024504_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5136bb86b281fc11b6e6c7cfc0721795.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, праздники, россия
Общество, Москва, Праздники, Россия
В Москве в День народного единства изменится движение транспорта

Дептранс: движение транспорта в Москве изменится в День народного единства

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на третье транспортное кольце в Москве
Вид на третье транспортное кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на третье транспортное кольце в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Движение транспорта изменится в столице в связи с празднованием Дня народного единства, он будет ходить 2 ноября по расписанию рабочего дня, а 3 и 4 ноября - по расписанию выходных, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
Так как в этом году День народного единства выпадает на понедельник, движение транспорта изменят в столице под рабочую субботу и выходные воскресенье и понедельник, предупредили в ведомстве.
"Поезда метро, Московское центральное кольцо, трамваи и наземный городской транспорт будут ходить 2 ноября по расписанию рабочего дня, а 3 и 4 ноября - по расписанию выходных", - говорится в сообщении.
Производственный календарь — 2024. Ноябрь
Как отдыхаем в ноябре: производственный календарь, выходные и праздники
Вчера, 10:28
 
ОбществоМоскваПраздникиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала