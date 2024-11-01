https://ria.ru/20241101/transport-1981403376.html

В Москве в День народного единства изменится движение транспорта

В Москве в День народного единства изменится движение транспорта - РИА Новости, 01.11.2024

В Москве в День народного единства изменится движение транспорта

Движение транспорта изменится в столице в связи с празднованием Дня народного единства, он будет ходить 2 ноября по расписанию рабочего дня, а 3 и 4 ноября - по РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:58

2024-11-01T17:58

2024-11-01T17:58

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Движение транспорта изменится в столице в связи с празднованием Дня народного единства, он будет ходить 2 ноября по расписанию рабочего дня, а 3 и 4 ноября - по расписанию выходных, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. Так как в этом году День народного единства выпадает на понедельник, движение транспорта изменят в столице под рабочую субботу и выходные воскресенье и понедельник, предупредили в ведомстве. "Поезда метро, Московское центральное кольцо, трамваи и наземный городской транспорт будут ходить 2 ноября по расписанию рабочего дня, а 3 и 4 ноября - по расписанию выходных", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241101/noyabr-1822919975.html

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общество, москва, праздники, россия