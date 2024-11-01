https://ria.ru/20241101/tramp-1981352722.html
Guardian раскрыл, что на Украине думают о возможной победе Трампа
Guardian раскрыл, что на Украине думают о возможной победе Трампа - РИА Новости, 01.11.2024
Guardian раскрыл, что на Украине думают о возможной победе Трампа
На Украине считают возможный второй президентский срок Дональда Трампа "поездкой в казино", поскольку при нем Киев может либо добиться значительной выгоды или... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:37
2024-11-01T14:37
2024-11-01T14:39
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f12189604f4e472124c5a2270ec855f3.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. На Украине считают возможный второй президентский срок Дональда Трампа "поездкой в казино", поскольку при нем Киев может либо добиться значительной выгоды или лишиться всего, пишет газета Guardian со ссылкой на источник в украинских силовых структурах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. "Все понимают, что Трампа нисколько не волнует Украина и что президентство Трампа будет поездкой в казино для Украины: мы можем по-крупному выиграть или мы можем потерять всё", - приводит издание слова источника. Он добавил, что сейчас все на Украине устали, и некоторые люди готовы к риску. Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США.
https://ria.ru/20241101/peskov-1981322397.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ff0235f9d839b17a4dec5c303b9155d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, камала харрис
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Камала Харрис
Guardian раскрыл, что на Украине думают о возможной победе Трампа
Guardian: на Украине возможный второй срок Трампа сравнили с поездкой в казино