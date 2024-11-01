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Guardian раскрыл, что на Украине думают о возможной победе Трампа - РИА Новости, 01.11.2024
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14:37 01.11.2024 (обновлено: 14:39 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/tramp-1981352722.html
Guardian раскрыл, что на Украине думают о возможной победе Трампа
Guardian раскрыл, что на Украине думают о возможной победе Трампа - РИА Новости, 01.11.2024
Guardian раскрыл, что на Украине думают о возможной победе Трампа
На Украине считают возможный второй президентский срок Дональда Трампа "поездкой в казино", поскольку при нем Киев может либо добиться значительной выгоды или... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:37
2024-11-01T14:39
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. На Украине считают возможный второй президентский срок Дональда Трампа "поездкой в казино", поскольку при нем Киев может либо добиться значительной выгоды или лишиться всего, пишет газета Guardian со ссылкой на источник в украинских силовых структурах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. "Все понимают, что Трампа нисколько не волнует Украина и что президентство Трампа будет поездкой в казино для Украины: мы можем по-крупному выиграть или мы можем потерять всё", - приводит издание слова источника. Он добавил, что сейчас все на Украине устали, и некоторые люди готовы к риску. Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США.
https://ria.ru/20241101/peskov-1981322397.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, камала харрис
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Камала Харрис
Guardian раскрыл, что на Украине думают о возможной победе Трампа

Guardian: на Украине возможный второй срок Трампа сравнили с поездкой в казино

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. На Украине считают возможный второй президентский срок Дональда Трампа "поездкой в казино", поскольку при нем Киев может либо добиться значительной выгоды или лишиться всего, пишет газета Guardian со ссылкой на источник в украинских силовых структурах.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
"Все понимают, что Трампа нисколько не волнует Украина и что президентство Трампа будет поездкой в казино для Украины: мы можем по-крупному выиграть или мы можем потерять всё", - приводит издание слова источника. Он добавил, что сейчас все на Украине устали, и некоторые люди готовы к риску.
Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США.
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В миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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