https://ria.ru/20241101/tramp-1981352722.html

Guardian раскрыл, что на Украине думают о возможной победе Трампа

Guardian раскрыл, что на Украине думают о возможной победе Трампа - РИА Новости, 01.11.2024

Guardian раскрыл, что на Украине думают о возможной победе Трампа

На Украине считают возможный второй президентский срок Дональда Трампа "поездкой в казино", поскольку при нем Киев может либо добиться значительной выгоды или... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:37

2024-11-01T14:37

2024-11-01T14:39

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

камала харрис

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. На Украине считают возможный второй президентский срок Дональда Трампа "поездкой в казино", поскольку при нем Киев может либо добиться значительной выгоды или лишиться всего, пишет газета Guardian со ссылкой на источник в украинских силовых структурах. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. "Все понимают, что Трампа нисколько не волнует Украина и что президентство Трампа будет поездкой в казино для Украины: мы можем по-крупному выиграть или мы можем потерять всё", - приводит издание слова источника. Он добавил, что сейчас все на Украине устали, и некоторые люди готовы к риску. Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США.

https://ria.ru/20241101/peskov-1981322397.html

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сша

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, камала харрис