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Белый дом изменил стенограмму со словами Байдена об отбросах - РИА Новости, 01.11.2024
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06:47 01.11.2024 (обновлено: 09:38 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/tramp-1981266353.html
Белый дом изменил стенограмму со словами Байдена об отбросах
Белый дом изменил стенограмму со словами Байдена об отбросах - РИА Новости, 01.11.2024
Белый дом изменил стенограмму со словами Байдена об отбросах
Пресс-служба Белого дома отредактировала стенограмму выступления, в котором президент США Джо Байден назвал "отбросами" сторонников кандидата на пост главы... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T06:47
2024-11-01T09:38
сша
в мире
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-служба Белого дома отредактировала стенограмму выступления, в котором президент США Джо Байден назвал "отбросами" сторонников кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, передает агентство Associated Press со ссылкой на внутреннюю переписку. Ранее на митинге Трампа комик Тони Хинчклифф назвал островную территорию США Пуэрто-Рико "плавучим островом отбросов". Согласно стенограмме, подготовленной официальными стенографистами Белого дома, Байден во вторник в ответ на эту шутку заявил группе латиноамериканцев, что отбросы — это сторонники Трампа. Однако в стенограмме, опубликованной пресс-службой Белого дома, цитата была исправлена таким образом, что критика касалась только Хинчклиффа, а не миллионов американцев, которые поддерживают избрание Трампа на пост президента. Изменения были внесены после того, как пресс-служба "посоветовалась с президентом", говорится во внутреннем электронном письме главы офиса стенографистов, которое оказалось в распоряжении агентства. Руководитель офиса в своем письме назвал действия пресс-службы "нарушением протокола и целостности документа между стенографическим отделом и отделом публикации". Редактирование стенограммы произошло в тот момент, когда Белый дом пытался ответить на волну запросов по поводу скандального комментария Байдена, отмечает агентство. Трамп же уже устроил фотосессию в мусоровозе, чтобы попытаться использовать высказывание Байдена в интересах своей избирательной кампании.
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сша, в мире, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
США, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Белый дом изменил стенограмму со словами Байдена об отбросах

Белый дом изменил стенограмму Байдена, назвавшего сторонников Трампа отбросами

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-служба Белого дома отредактировала стенограмму выступления, в котором президент США Джо Байден назвал "отбросами" сторонников кандидата на пост главы государства Дональда Трампа, передает агентство Associated Press со ссылкой на внутреннюю переписку.
Ранее на митинге Трампа комик Тони Хинчклифф назвал островную территорию США Пуэрто-Рико "плавучим островом отбросов". Согласно стенограмме, подготовленной официальными стенографистами Белого дома, Байден во вторник в ответ на эту шутку заявил группе латиноамериканцев, что отбросы — это сторонники Трампа. Однако в стенограмме, опубликованной пресс-службой Белого дома, цитата была исправлена таким образом, что критика касалась только Хинчклиффа, а не миллионов американцев, которые поддерживают избрание Трампа на пост президента.
Изменения были внесены после того, как пресс-служба "посоветовалась с президентом", говорится во внутреннем электронном письме главы офиса стенографистов, которое оказалось в распоряжении агентства. Руководитель офиса в своем письме назвал действия пресс-службы "нарушением протокола и целостности документа между стенографическим отделом и отделом публикации".
Редактирование стенограммы произошло в тот момент, когда Белый дом пытался ответить на волну запросов по поводу скандального комментария Байдена, отмечает агентство.
Трамп же уже устроил фотосессию в мусоровозе, чтобы попытаться использовать высказывание Байдена в интересах своей избирательной кампании.
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