https://ria.ru/20241101/territoriya-1981392100.html

На севере России исчез остров

На севере России исчез остров - РИА Новости, 01.11.2024

На севере России исчез остров

В архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева, сообщается на сайте Русского географического общества. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T17:08

2024-11-01T17:08

2024-11-01T17:33

россия

земля франца-иосифа

русское географическое общество

московский авиационный институт

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева, сообщается на сайте Русского географического общества."Мы следили за ним в 2020-2022 годах. Теперь остров окончательно растаял", — заявил доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко.Как отмечается, причиной этого стало глобальное потепление.По словам Кучейко, исчезновение острова потребует корректировки навигационных карт.В 2015 году территория острова достигала 53 гектаров, а в августе 2024-го от нее осталось только три. Окончательно остров исчез уже через месяц, говорится в публикации.Генсек ООН Антониу Гутерреш в июне прошлого года заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации.

https://ria.ru/20241015/uchenye-1978185883.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, земля франца-иосифа, русское географическое общество, московский авиационный институт, происшествия