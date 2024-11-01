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На севере России исчез остров - РИА Новости, 01.11.2024
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17:08 01.11.2024 (обновлено: 17:33 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/territoriya-1981392100.html
На севере России исчез остров
На севере России исчез остров - РИА Новости, 01.11.2024
На севере России исчез остров
В архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева, сообщается на сайте Русского географического общества. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:08
2024-11-01T17:33
россия
земля франца-иосифа
русское географическое общество
московский авиационный институт
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева, сообщается на сайте Русского географического общества.&quot;Мы следили за ним в 2020-2022 годах. Теперь остров окончательно растаял&quot;, — заявил доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко.Как отмечается, причиной этого стало глобальное потепление.По словам Кучейко, исчезновение острова потребует корректировки навигационных карт.В 2015 году территория острова достигала 53 гектаров, а в августе 2024-го от нее осталось только три. Окончательно остров исчез уже через месяц, говорится в публикации.Генсек ООН Антониу Гутерреш в июне прошлого года заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации.
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россия, земля франца-иосифа, русское географическое общество, московский авиационный институт, происшествия
Россия, Земля Франца-Иосифа, Русское географическое общество, Московский авиационный институт, Происшествия
На севере России исчез остров

В Арктике пропал остров Месяцева из архипелага Земля Франца-Иосифа

© Фото : пресс-служба Северного флотаАрхипелаг Земля Франца-Иосифа
Архипелаг Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : пресс-служба Северного флота
Архипелаг Земля Франца-Иосифа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева, сообщается на сайте Русского географического общества.
«

"Мы следили за ним в 2020-2022 годах. Теперь остров окончательно растаял", — заявил доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко.

Как отмечается, причиной этого стало глобальное потепление.
По словам Кучейко, исчезновение острова потребует корректировки навигационных карт.
В 2015 году территория острова достигала 53 гектаров, а в августе 2024-го от нее осталось только три. Окончательно остров исчез уже через месяц, говорится в публикации.
Генсек ООН Антониу Гутерреш в июне прошлого года заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации.
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РоссияЗемля Франца-ИосифаРусское географическое обществоМосковский авиационный институтПроисшествия
 
 
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