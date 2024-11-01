https://ria.ru/20241101/territoriya-1981392100.html
На севере России исчез остров
На севере России исчез остров - РИА Новости, 01.11.2024
На севере России исчез остров
В архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева, сообщается на сайте Русского географического общества. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:08
2024-11-01T17:08
2024-11-01T17:33
россия
земля франца-иосифа
русское географическое общество
московский авиационный институт
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/80/1558538047_0:41:551:350_1920x0_80_0_0_acd1bab4b9b34f48450c2634fc11911b.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева, сообщается на сайте Русского географического общества."Мы следили за ним в 2020-2022 годах. Теперь остров окончательно растаял", — заявил доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко.Как отмечается, причиной этого стало глобальное потепление.По словам Кучейко, исчезновение острова потребует корректировки навигационных карт.В 2015 году территория острова достигала 53 гектаров, а в августе 2024-го от нее осталось только три. Окончательно остров исчез уже через месяц, говорится в публикации.Генсек ООН Антониу Гутерреш в июне прошлого года заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации.
https://ria.ru/20241015/uchenye-1978185883.html
россия
земля франца-иосифа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/80/1558538047_15:0:535:390_1920x0_80_0_0_57182cb7a7cd5bc131b040409f1b0e24.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, земля франца-иосифа, русское географическое общество, московский авиационный институт, происшествия
Россия, Земля Франца-Иосифа, Русское географическое общество, Московский авиационный институт, Происшествия
На севере России исчез остров
В Арктике пропал остров Месяцева из архипелага Земля Франца-Иосифа