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Темрезов: служба судебных приставов - один из важнейших госорганов - РИА Новости, 01.11.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
16:38 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/temrezov-1981386092.html
Темрезов: служба судебных приставов - один из важнейших госорганов
Темрезов: служба судебных приставов - один из важнейших госорганов - РИА Новости, 01.11.2024
Темрезов: служба судебных приставов - один из важнейших госорганов
Один из важнейших государственных органов России - служба судебных приставов, так как от ее работы зависит защита прав и законных интересов государства и его... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:38
2024-11-01T16:38
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
дмитрий аристов
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
день судебного пристава в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один из важнейших государственных органов России - служба судебных приставов, так как от ее работы зависит защита прав и законных интересов государства и его граждан, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. В пятницу в России отмечают День судебного пристава. Глава КЧР поздравил директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава страны Дмитрия Аристова, руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по КЧР Рамазана Урусова, сотрудников и ветеранов управления ФССП республики с профессиональным праздником. "Служба судебных приставов - один из важнейших государственных органов, от слаженной работы которого напрямую зависит защита прав и законных интересов государства и его граждан. В региональной службе судебных приставов работают настоящие профессионалы своего дела, которых отличают принципиальность, ответственность, стремление к восстановлению правопорядка и справедливости. В том числе, от вашей работы зависит вера людей в силу закона и неотвратимость наказания", - написал Темрезов. Он поблагодарил за службу и пожелал крепкого здоровья, а также благополучия и дальнейших профессиональных успехов всех причастных к празднику.
https://ria.ru/20241030/temrezov-1980999823.html
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рашид темрезов, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), день судебного пристава в россии
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Дмитрий Аристов, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), День судебного пристава в России

Темрезов: служба судебных приставов - один из важнейших госорганов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на открытии Дня Региона на Международной выставке-форуме "Россия"
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на открытии Дня Региона на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на открытии Дня Региона на Международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один из важнейших государственных органов России - служба судебных приставов, так как от ее работы зависит защита прав и законных интересов государства и его граждан, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
В пятницу в России отмечают День судебного пристава.
Глава КЧР поздравил директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава страны Дмитрия Аристова, руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по КЧР Рамазана Урусова, сотрудников и ветеранов управления ФССП республики с профессиональным праздником.
"Служба судебных приставов - один из важнейших государственных органов, от слаженной работы которого напрямую зависит защита прав и законных интересов государства и его граждан. В региональной службе судебных приставов работают настоящие профессионалы своего дела, которых отличают принципиальность, ответственность, стремление к восстановлению правопорядка и справедливости. В том числе, от вашей работы зависит вера людей в силу закона и неотвратимость наказания", - написал Темрезов.
Он поблагодарил за службу и пожелал крепкого здоровья, а также благополучия и дальнейших профессиональных успехов всех причастных к празднику.
Рашид Темрезов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовДмитрий АристовФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)День судебного пристава в России
 
 
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