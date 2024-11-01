https://ria.ru/20241101/temrezov-1981386092.html

Темрезов: служба судебных приставов - один из важнейших госорганов

Темрезов: служба судебных приставов - один из важнейших госорганов - РИА Новости, 01.11.2024

Темрезов: служба судебных приставов - один из важнейших госорганов

Один из важнейших государственных органов России - служба судебных приставов, так как от ее работы зависит защита прав и законных интересов государства и его... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:38

2024-11-01T16:38

2024-11-01T16:38

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

дмитрий аристов

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

день судебного пристава в россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Один из важнейших государственных органов России - служба судебных приставов, так как от ее работы зависит защита прав и законных интересов государства и его граждан, сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале. В пятницу в России отмечают День судебного пристава. Глава КЧР поздравил директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебного пристава страны Дмитрия Аристова, руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по КЧР Рамазана Урусова, сотрудников и ветеранов управления ФССП республики с профессиональным праздником. "Служба судебных приставов - один из важнейших государственных органов, от слаженной работы которого напрямую зависит защита прав и законных интересов государства и его граждан. В региональной службе судебных приставов работают настоящие профессионалы своего дела, которых отличают принципиальность, ответственность, стремление к восстановлению правопорядка и справедливости. В том числе, от вашей работы зависит вера людей в силу закона и неотвратимость наказания", - написал Темрезов. Он поблагодарил за службу и пожелал крепкого здоровья, а также благополучия и дальнейших профессиональных успехов всех причастных к празднику.

https://ria.ru/20241030/temrezov-1980999823.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, дмитрий аристов, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), день судебного пристава в россии