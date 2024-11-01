https://ria.ru/20241101/svo-1981387150.html

"Такого еще не наблюдалось": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО

"Такого еще не наблюдалось": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 01.11.2024

"Такого еще не наблюдалось": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО

Российские войска передвигаются в зоне СВО с ранее не наблюдавшимися темпами, заявил эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с Newsweek. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:43

2024-11-01T16:43

2024-11-01T19:28

специальная военная операция на украине

украина

селидово

покровск

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска передвигаются в зоне СВО с ранее не наблюдавшимися темпами, заявил эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с Newsweek."Такие темпы продвижения и возможности авиации могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере без больших потерь в живой силе", — пишет издание со ссылкой на аналитика.Кастехельми также спрогнозировал, что текущие успехи в Селидово можно рассматривать как подготовку к созданию более выгодных позиций для наступления на Покровск.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов. В тот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Сегодня они взяли села Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981359950.html

https://ria.ru/20241101/ssha-1981360920.html

украина

селидово

покровск

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украина, селидово, покровск, вооруженные силы украины, безопасность