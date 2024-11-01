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"Такого еще не наблюдалось": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:43 01.11.2024 (обновлено: 19:28 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/svo-1981387150.html
"Такого еще не наблюдалось": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
"Такого еще не наблюдалось": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 01.11.2024
"Такого еще не наблюдалось": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
Российские войска передвигаются в зоне СВО с ранее не наблюдавшимися темпами, заявил эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с Newsweek. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:43
2024-11-01T19:28
специальная военная операция на украине
украина
селидово
покровск
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска передвигаются в зоне СВО с ранее не наблюдавшимися темпами, заявил эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с Newsweek."Такие темпы продвижения и возможности авиации могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере без больших потерь в живой силе", — пишет издание со ссылкой на аналитика.Кастехельми также спрогнозировал, что текущие успехи в Селидово можно рассматривать как подготовку к созданию более выгодных позиций для наступления на Покровск.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов. В тот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Сегодня они взяли села Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981359950.html
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украина
селидово
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украина, селидово, покровск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Селидово, Покровск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Такого еще не наблюдалось": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО

Newsweek: активность российских войск в зоне СВО резко возросла

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска передвигаются в зоне СВО с ранее не наблюдавшимися темпами, заявил эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с Newsweek.
"Такие темпы продвижения и возможности авиации могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере без больших потерь в живой силе", — пишет издание со ссылкой на аналитика.
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Кастехельми также спрогнозировал, что текущие успехи в Селидово можно рассматривать как подготовку к созданию более выгодных позиций для наступления на Покровск.
Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов. В тот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Сегодня они взяли села Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСелидовоПокровскВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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