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"Такого еще не наблюдалось": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
"Такого еще не наблюдалось": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 01.11.2024
"Такого еще не наблюдалось": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
Российские войска передвигаются в зоне СВО с ранее не наблюдавшимися темпами, заявил эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с Newsweek. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:43
2024-11-01T16:43
2024-11-01T19:28
специальная военная операция на украине
украина
селидово
покровск
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска передвигаются в зоне СВО с ранее не наблюдавшимися темпами, заявил эксперт Black Bird Group Эмиль Кастехельми в беседе с Newsweek."Такие темпы продвижения и возможности авиации могут иметь серьезные последствия для Украины, которая не сможет подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере без больших потерь в живой силе", — пишет издание со ссылкой на аналитика.Кастехельми также спрогнозировал, что текущие успехи в Селидово можно рассматривать как подготовку к созданию более выгодных позиций для наступления на Покровск.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов. В тот же день российские войска освободили еще три населенных пункта в ДНР — Катериновку, Доброволье и Горняк. Сегодня они взяли села Леонидовка, Новоукраинка и Шахтерское.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981359950.html
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украина, селидово, покровск, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Селидово, Покровск, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Такого еще не наблюдалось": на Западе заявили о ЧП в зоне СВО
Newsweek: активность российских войск в зоне СВО резко возросла