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ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курском приграничье

ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 01.11.2024

ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курском приграничье

Группировка "Север" отразила шесть контратак украинских формирований в курском приграничье, противник потерял до 50 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:13

2024-11-01T14:13

2024-11-01T14:13

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" отразила шесть контратак украинских формирований в курском приграничье, противник потерял до 50 человек, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

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в мире, россия, курская область, вооруженные силы украины