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ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 01.11.2024
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14:13 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/svo-1981346721.html
ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курском приграничье
ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 01.11.2024
ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курском приграничье
Группировка "Север" отразила шесть контратак украинских формирований в курском приграничье, противник потерял до 50 человек, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T14:13
2024-11-01T14:13
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" отразила шесть контратак украинских формирований в курском приграничье, противник потерял до 50 человек, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.
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в мире, россия, курская область, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВС России отразили шесть контратак ВСУ в Курском приграничье

Группировка "Север" отразила шесть контратак ВСУ в Курском приграничье

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Группировка "Север" отразила шесть контратак украинских формирований в курском приграничье, противник потерял до 50 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плёхово. ВСУ потеряли до 50 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.
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