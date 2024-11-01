https://ria.ru/20241101/svo-1981330606.html

Группировка "Днепр" уничтожила 11 станций РЭБ ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила 11 станций РЭБ ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024

Группировка "Днепр" уничтожила 11 станций РЭБ ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 500 военных,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:00

2024-11-01T13:00

2024-11-01T13:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 500 военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, 27 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981265389.html

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2024

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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)