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Группировка "Днепр" уничтожила 11 станций РЭБ ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
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13:00 01.11.2024 (обновлено: 13:03 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/svo-1981330606.html
Группировка "Днепр" уничтожила 11 станций РЭБ ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила 11 станций РЭБ ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
Группировка "Днепр" уничтожила 11 станций РЭБ ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 500 военных,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:00
2024-11-01T13:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 500 военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, 27 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила 11 станций РЭБ ВСУ

МО: Группировка "Днепр" уничтожила 11 станций РЭБ ВСУ и склады боеприпасов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 500 военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, 27 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также шесть полевых складов с боеприпасами", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
"Тысячи солдат". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ
Вчера, 06:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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