https://ria.ru/20241101/svo-1981330012.html

Бойцы "Юга" отразили десять контратак ВСУ за неделю

Бойцы "Юга" отразили десять контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 01.11.2024

Бойцы "Юга" отразили десять контратак ВСУ за неделю

"Южная" группировка войск за неделю взяла под контроль Александрополь и Катериновку в ДНР, отразила 10 атак, ВСУ потеряли 5390 военнослужащих, два танка, в том... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:00

2024-11-01T13:00

2024-11-01T13:03

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Южная" группировка войск за неделю взяла под контроль Александрополь и Катериновку в ДНР, отразила 10 атак, ВСУ потеряли 5390 военнослужащих, два танка, в том числе один Leopard, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Александрополь и Катериновка в ДНР, нанесли поражение формированиям двух танковых, шести механизированных, мотопехотной, пехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии, отразили 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ."Потери противника составили свыше 5390 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, два бронетранспортера М113 производства США, восемь других боевых бронированных машин и 51 автомобиль. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 32 орудия полевой артиллерии, из них 15 западного производства, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 14 полевых складов с боеприпасами", - говорится в сводке министерства за неделю.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, германия, сша, безопасность