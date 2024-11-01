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Бойцы "Юга" отразили десять контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:00 01.11.2024 (обновлено: 13:03 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/svo-1981330012.html
Бойцы "Юга" отразили десять контратак ВСУ за неделю
Бойцы "Юга" отразили десять контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 01.11.2024
Бойцы "Юга" отразили десять контратак ВСУ за неделю
"Южная" группировка войск за неделю взяла под контроль Александрополь и Катериновку в ДНР, отразила 10 атак, ВСУ потеряли 5390 военнослужащих, два танка, в том... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:00
2024-11-01T13:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
германия
сша
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Южная" группировка войск за неделю взяла под контроль Александрополь и Катериновку в ДНР, отразила 10 атак, ВСУ потеряли 5390 военнослужащих, два танка, в том числе один Leopard, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Александрополь и Катериновка в ДНР, нанесли поражение формированиям двух танковых, шести механизированных, мотопехотной, пехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии, отразили 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ."Потери противника составили свыше 5390 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, два бронетранспортера М113 производства США, восемь других боевых бронированных машин и 51 автомобиль. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 32 орудия полевой артиллерии, из них 15 западного производства, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 14 полевых складов с боеприпасами", - говорится в сводке министерства за неделю.
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, германия, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Германия, США, Безопасность
Бойцы "Юга" отразили десять контратак ВСУ за неделю

ВСУ потеряли более 5390 военных в зоне ответственности "Юга" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. "Южная" группировка войск за неделю взяла под контроль Александрополь и Катериновку в ДНР, отразила 10 атак, ВСУ потеряли 5390 военнослужащих, два танка, в том числе один Leopard, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Александрополь и Катериновка в ДНР, нанесли поражение формированиям двух танковых, шести механизированных, мотопехотной, пехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии, отразили 10 контратак штурмовых подразделений ВСУ.
"Потери противника составили свыше 5390 военнослужащих, два танка, в том числе танк Leopard производства ФРГ, два бронетранспортера М113 производства США, восемь других боевых бронированных машин и 51 автомобиль. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 32 орудия полевой артиллерии, из них 15 западного производства, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 14 полевых складов с боеприпасами", - говорится в сводке министерства за неделю.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныГерманияСШАБезопасность
 
 
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