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ВСУ потеряли более 2000 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 01.11.2024 (обновлено: 13:06 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/svo-1981329852.html
ВСУ потеряли более 2000 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ потеряли более 2000 военных в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 01.11.2024
ВСУ потеряли более 2000 военных в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за неделю потеряли свыше 2810 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на харьковском направлении, сообщило в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:58
2024-11-01T13:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
сша
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 2810 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на харьковском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны, отмечает МО РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2810 военнослужащих, три танка, восемь боевых машин пехоты, в том числе CV-90 шведского производства, бронетранспортер Stryker производства США и 59 других боевых бронированных машин", - указывается в сводке.По данным МО РФ, уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе пять американских 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin, а также 114 автомобилей.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981265389.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, США
ВСУ потеряли более 2000 военных в зоне действий группировки "Север"

МО: ВСУ потеряли более 2810 военных в зоне действий группировки "Север"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 2810 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" в Курской области и на харьковском направлении, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике танковой, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке военного ведомства.
На харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны, отмечает МО РФ.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 2810 военнослужащих, три танка, восемь боевых машин пехоты, в том числе CV-90 шведского производства, бронетранспортер Stryker производства США и 59 других боевых бронированных машин", - указывается в сводке.
По данным МО РФ, уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 38 орудий полевой артиллерии, в том числе пять американских 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin, а также 114 автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьСША
 
 
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