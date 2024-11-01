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Бойцы "Запада" отразили 35 контратак ВСУ за неделю

Бойцы "Запада" отразили 35 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 01.11.2024

Бойцы "Запада" отразили 35 контратак ВСУ за неделю

Группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила Кругляковку в Харьковской области, нанесла поражение живой силе и технике 12 украинских бригад и отразила 35... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:58

2024-11-01T12:58

2024-11-01T13:03

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила Кругляковку в Харьковской области, нанесла поражение живой силе и технике 12 украинских бригад и отразила 35 контратак ВСУ, потери противника составили более 3620 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Слаженными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Кругляковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 35 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 26 октября по 1 ноября."Противник потерял более 3620 военнослужащих, шесть бронетранспортеров М113 производства США и 16 других боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 26 орудий полевой артиллерии, из них 14 производства стран НАТО, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов с боеприпасами", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, харьковская область, россия, нато, сша, безопасность