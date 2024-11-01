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Бойцы "Запада" отразили 35 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:58 01.11.2024 (обновлено: 13:03 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/svo-1981329335.html
Бойцы "Запада" отразили 35 контратак ВСУ за неделю
Бойцы "Запада" отразили 35 контратак ВСУ за неделю - РИА Новости, 01.11.2024
Бойцы "Запада" отразили 35 контратак ВСУ за неделю
Группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила Кругляковку в Харьковской области, нанесла поражение живой силе и технике 12 украинских бригад и отразила 35... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:58
2024-11-01T13:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
нато
сша
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила Кругляковку в Харьковской области, нанесла поражение живой силе и технике 12 украинских бригад и отразила 35 контратак ВСУ, потери противника составили более 3620 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Слаженными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Кругляковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 35 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 26 октября по 1 ноября."Противник потерял более 3620 военнослужащих, шесть бронетранспортеров М113 производства США и 16 других боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 26 орудий полевой артиллерии, из них 14 производства стран НАТО, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, россия, нато, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Россия, НАТО, США, Безопасность
Бойцы "Запада" отразили 35 контратак ВСУ за неделю

ВСУ потеряли более 3620 военных в зоне ответственности "Запада" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский веннослужащий в зоне проведения СВО
Российский веннослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский веннослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Группировка "Запад" за прошедшую неделю освободила Кругляковку в Харьковской области, нанесла поражение живой силе и технике 12 украинских бригад и отразила 35 контратак ВСУ, потери противника составили более 3620 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Слаженными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Кругляковка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отражены 35 контратак штурмовых групп ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 26 октября по 1 ноября.
"Противник потерял более 3620 военнослужащих, шесть бронетранспортеров М113 производства США и 16 других боевых бронированных машин, 31 автомобиль, 26 орудий полевой артиллерии, из них 14 производства стран НАТО, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 полевых складов с боеприпасами", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьРоссияНАТОСШАБезопасность
 
 
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