https://ria.ru/20241101/svo-1981291360.html

В Чувашии выплату участникам СВО увеличили вдвое

В Чувашии выплату участникам СВО увеличили вдвое - РИА Новости, 01.11.2024

В Чувашии выплату участникам СВО увеличили вдвое

Власти Чувашии увеличили единовременную выплату участникам СВО с 500 тысяч до миллиона рублей, написал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:22

2024-11-01T10:22

2024-11-01T13:36

специальная военная операция на украине

олег николаев (политик)

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Власти Чувашии увеличили единовременную выплату участникам СВО с 500 тысяч до миллиона рублей, написал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. "В Чувашии вдвое увеличиваем региональную единовременную выплату участникам специальной военной операции", — сообщил он. Губернатор добавил, что с учетом выплаты от Минобороны и помощи предприятий республики каждый подписавший контракт получит 1,5 миллиона рублей. Глава республики в пятницу подписал соответствующий указ.

https://ria.ru/20241101/spetsoperatsiya-1981289446.html

https://ria.ru/20241031/mishustin-1981172041.html

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олег николаев (политик), общество