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В Чувашии выплату участникам СВО увеличили вдвое - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:22 01.11.2024 (обновлено: 13:36 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/svo-1981291360.html
В Чувашии выплату участникам СВО увеличили вдвое
В Чувашии выплату участникам СВО увеличили вдвое - РИА Новости, 01.11.2024
В Чувашии выплату участникам СВО увеличили вдвое
Власти Чувашии увеличили единовременную выплату участникам СВО с 500 тысяч до миллиона рублей, написал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:22
2024-11-01T13:36
специальная военная операция на украине
олег николаев (политик)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Власти Чувашии увеличили единовременную выплату участникам СВО с 500 тысяч до миллиона рублей, написал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. "В Чувашии вдвое увеличиваем региональную единовременную выплату участникам специальной военной операции", — сообщил он. Губернатор добавил, что с учетом выплаты от Минобороны и помощи предприятий республики каждый подписавший контракт получит 1,5 миллиона рублей. Глава республики в пятницу подписал соответствующий указ.
https://ria.ru/20241101/spetsoperatsiya-1981289446.html
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олег николаев (политик), общество
Специальная военная операция на Украине, Олег Николаев (политик), Общество
В Чувашии выплату участникам СВО увеличили вдвое

Чувашия увеличила выплату участникам СВО до 1 миллиона рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Власти Чувашии увеличили единовременную выплату участникам СВО с 500 тысяч до миллиона рублей, написал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.
"В Чувашии вдвое увеличиваем региональную единовременную выплату участникам специальной военной операции", — сообщил он.
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Губернатор добавил, что с учетом выплаты от Минобороны и помощи предприятий республики каждый подписавший контракт получит 1,5 миллиона рублей.
Глава республики в пятницу подписал соответствующий указ.
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Специальная военная операция на УкраинеОлег Николаев (политик)Общество
 
 
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