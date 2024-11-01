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В Чувашии выплату участникам СВО увеличили вдвое
В Чувашии выплату участникам СВО увеличили вдвое - РИА Новости, 01.11.2024
В Чувашии выплату участникам СВО увеличили вдвое
Власти Чувашии увеличили единовременную выплату участникам СВО с 500 тысяч до миллиона рублей, написал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:22
2024-11-01T10:22
2024-11-01T13:36
специальная военная операция на украине
олег николаев (политик)
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Власти Чувашии увеличили единовременную выплату участникам СВО с 500 тысяч до миллиона рублей, написал глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. "В Чувашии вдвое увеличиваем региональную единовременную выплату участникам специальной военной операции", — сообщил он. Губернатор добавил, что с учетом выплаты от Минобороны и помощи предприятий республики каждый подписавший контракт получит 1,5 миллиона рублей. Глава республики в пятницу подписал соответствующий указ.
https://ria.ru/20241101/spetsoperatsiya-1981289446.html
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олег николаев (политик), общество
Специальная военная операция на Украине, Олег Николаев (политик), Общество
В Чувашии выплату участникам СВО увеличили вдвое
Чувашия увеличила выплату участникам СВО до 1 миллиона рублей