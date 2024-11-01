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Артбатарея группировки "Запад" уничтожила 60 целей в Донбассе

Артбатарея группировки "Запад" уничтожила 60 целей в Донбассе - РИА Новости, 01.11.2024

Артбатарея группировки "Запад" уничтожила 60 целей в Донбассе

Артбатарея 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожила порядка 60 различных целей, в том числе два танка Leopard, на краснолиманском участке... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:42

2024-11-01T08:42

2024-11-01T08:42

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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Артбатарея 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожила порядка 60 различных целей, в том числе два танка Leopard, на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета "Гиацинт-Б" с позывным "Манул". "Вот сейчас идет накат, примерно по 10 целей в день идет, В общем у батареи подтвержденных целей более 60, из них два танка Leopard, самоходки (самоходные артустановки - ред.), гаубицы, блиндажи противника - ну, в принципе, все цели, какие в принципе вообще возможно поразить, на счету батареи есть", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что на данный момент силы артиллеристов батареи брошены на поддержку пехоты, продвигающейся в населенном пункте Терны.

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в мире, донбасс, вооруженные силы украины