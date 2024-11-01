Рейтинг@Mail.ru
Артбатарея группировки "Запад" уничтожила 60 целей в Донбассе - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/svo-1981272901.html
Артбатарея группировки "Запад" уничтожила 60 целей в Донбассе
Артбатарея группировки "Запад" уничтожила 60 целей в Донбассе - РИА Новости, 01.11.2024
Артбатарея группировки "Запад" уничтожила 60 целей в Донбассе
Артбатарея 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожила порядка 60 различных целей, в том числе два танка Leopard, на краснолиманском участке... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T08:42
2024-11-01T08:42
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978085750_0:424:2842:2023_1920x0_80_0_0_9a2c68be3661d00320ec8e6a330a1097.jpg
ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Артбатарея 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожила порядка 60 различных целей, в том числе два танка Leopard, на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета "Гиацинт-Б" с позывным "Манул". "Вот сейчас идет накат, примерно по 10 целей в день идет, В общем у батареи подтвержденных целей более 60, из них два танка Leopard, самоходки (самоходные артустановки - ред.), гаубицы, блиндажи противника - ну, в принципе, все цели, какие в принципе вообще возможно поразить, на счету батареи есть", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что на данный момент силы артиллеристов батареи брошены на поддержку пехоты, продвигающейся в населенном пункте Терны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978085750_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_b4a3103368c4ddbc10cae4a7c462f50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Артбатарея группировки "Запад" уничтожила 60 целей в Донбассе

Артбатарея группировки "Запад" уничтожила 60 целей на краснолиманском участке

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Артбатарея 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" уничтожила порядка 60 различных целей, в том числе два танка Leopard, на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета "Гиацинт-Б" с позывным "Манул".
"Вот сейчас идет накат, примерно по 10 целей в день идет, В общем у батареи подтвержденных целей более 60, из них два танка Leopard, самоходки (самоходные артустановки - ред.), гаубицы, блиндажи противника - ну, в принципе, все цели, какие в принципе вообще возможно поразить, на счету батареи есть", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на данный момент силы артиллеристов батареи брошены на поддержку пехоты, продвигающейся в населенном пункте Терны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала