Рейтинг@Mail.ru
Артиллерист рассказал о продвижении бойцов "Запада" в Донбассе - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/svo-1981272633.html
Артиллерист рассказал о продвижении бойцов "Запада" в Донбассе
Артиллерист рассказал о продвижении бойцов "Запада" в Донбассе - РИА Новости, 01.11.2024
Артиллерист рассказал о продвижении бойцов "Запада" в Донбассе
Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме поддерживают пехоту, которая активно продвигается в населенном пункте... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T08:39
2024-11-01T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg
ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме поддерживают пехоту, которая активно продвигается в населенном пункте Терны на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета "Гиацинт-Б" с позывным "Манул". Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко во вторник сообщил РИА Новости, что ВС РФ вплотную подошли к северной окраине Терн и им удалось зайти в Торское, за оба населенных пункта начались бои. В сводке Минобороны за тот же день отмечалось, что подразделения "Запада", улучшая тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике бригаде ВСУ в районе Терн. "Работаем сейчас в направлении Терн, пехота заняла окраины города уже, активно ее поддерживаем, работаем по укреплениям противника, а также ведем контрбатарейную борьбу благодаря поддержке операторов БПЛА. Без них тоже никуда. Война артиллерии и беспилотников, так скажем, сейчас идет", - заявил "Манул". Он уточнил, что работают артиллеристы в круглосуточном режиме, продвигающиеся группы поддерживает и российская авиация.
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_205d5887be56fdf996ebe9e17d209070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Артиллерист рассказал о продвижении бойцов "Запада" в Донбассе

Артиллеристы "Запада" поддерживают пехоту, продвигающуюся в Тернах в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме поддерживают пехоту, которая активно продвигается в населенном пункте Терны на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета "Гиацинт-Б" с позывным "Манул".
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко во вторник сообщил РИА Новости, что ВС РФ вплотную подошли к северной окраине Терн и им удалось зайти в Торское, за оба населенных пункта начались бои. В сводке Минобороны за тот же день отмечалось, что подразделения "Запада", улучшая тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике бригаде ВСУ в районе Терн.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Конфликт на Украине принесет России неисчислимые богатства на века вперед
08:00
"Работаем сейчас в направлении Терн, пехота заняла окраины города уже, активно ее поддерживаем, работаем по укреплениям противника, а также ведем контрбатарейную борьбу благодаря поддержке операторов БПЛА. Без них тоже никуда. Война артиллерии и беспилотников, так скажем, сейчас идет", - заявил "Манул".
Он уточнил, что работают артиллеристы в круглосуточном режиме, продвигающиеся группы поддерживает и российская авиация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала