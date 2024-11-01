https://ria.ru/20241101/svo-1981272633.html

Артиллерист рассказал о продвижении бойцов "Запада" в Донбассе

Артиллерист рассказал о продвижении бойцов "Запада" в Донбассе - РИА Новости, 01.11.2024

Артиллерист рассказал о продвижении бойцов "Запада" в Донбассе

Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме поддерживают пехоту, которая активно продвигается в населенном пункте... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:39

2024-11-01T08:39

2024-11-01T08:39

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ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме поддерживают пехоту, которая активно продвигается в населенном пункте Терны на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета "Гиацинт-Б" с позывным "Манул". Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко во вторник сообщил РИА Новости, что ВС РФ вплотную подошли к северной окраине Терн и им удалось зайти в Торское, за оба населенных пункта начались бои. В сводке Минобороны за тот же день отмечалось, что подразделения "Запада", улучшая тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике бригаде ВСУ в районе Терн. "Работаем сейчас в направлении Терн, пехота заняла окраины города уже, активно ее поддерживаем, работаем по укреплениям противника, а также ведем контрбатарейную борьбу благодаря поддержке операторов БПЛА. Без них тоже никуда. Война артиллерии и беспилотников, так скажем, сейчас идет", - заявил "Манул". Он уточнил, что работают артиллеристы в круглосуточном режиме, продвигающиеся группы поддерживает и российская авиация.

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины