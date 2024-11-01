https://ria.ru/20241101/svo-1981272633.html
Артиллерист рассказал о продвижении бойцов "Запада" в Донбассе
Артиллерист рассказал о продвижении бойцов "Запада" в Донбассе - РИА Новости, 01.11.2024
Артиллерист рассказал о продвижении бойцов "Запада" в Донбассе
Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме поддерживают пехоту, которая активно продвигается в населенном пункте... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T08:39
2024-11-01T08:39
2024-11-01T08:39
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_0:110:3206:1913_1920x0_80_0_0_8fb659a0a3a5e49deed311354befee7f.jpg
ЛУГАНСК, 1 ноя - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме поддерживают пехоту, которая активно продвигается в населенном пункте Терны на краснолиманском участке фронта в Донбассе, рассказал РИА Новости командир расчета "Гиацинт-Б" с позывным "Манул". Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко во вторник сообщил РИА Новости, что ВС РФ вплотную подошли к северной окраине Терн и им удалось зайти в Торское, за оба населенных пункта начались бои. В сводке Минобороны за тот же день отмечалось, что подразделения "Запада", улучшая тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике бригаде ВСУ в районе Терн. "Работаем сейчас в направлении Терн, пехота заняла окраины города уже, активно ее поддерживаем, работаем по укреплениям противника, а также ведем контрбатарейную борьбу благодаря поддержке операторов БПЛА. Без них тоже никуда. Война артиллерии и беспилотников, так скажем, сейчас идет", - заявил "Манул". Он уточнил, что работают артиллеристы в круглосуточном режиме, продвигающиеся группы поддерживает и российская авиация.
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/19/1948311795_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_205d5887be56fdf996ebe9e17d209070.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Артиллерист рассказал о продвижении бойцов "Запада" в Донбассе
Артиллеристы "Запада" поддерживают пехоту, продвигающуюся в Тернах в Донбассе