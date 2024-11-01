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В Москве мать, заказавшая убийство своего сына, предстанет перед судом - РИА Новости, 01.11.2024
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19:15 01.11.2024 (обновлено: 19:55 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/sud-1981422766.html
В Москве мать, заказавшая убийство своего сына, предстанет перед судом
В Москве мать, заказавшая убийство своего сына, предстанет перед судом - РИА Новости, 01.11.2024
В Москве мать, заказавшая убийство своего сына, предстанет перед судом
Женщина и ее подруга, которой она заказала убийство своего сына за миллион рублей, предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:15
2024-11-01T19:55
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Женщина и ее подруга, которой она заказала убийство своего сына за миллион рублей, предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "Перед судом предстанут женщина и ее подруга, которой она заказала убийство собственного сына... Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Москвы обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что 62-летняя женщина и ее 51-летняя подруга, "испытывая личные неприязненные отношения к 42-летнему сыну одной из них, вызванные конфликтами в семье, в том числе связанными с распределением материальных благ", решили организовать его убийство и затем поделить наследство. Для поиска исполнителя убийства женщины обратились к своему знакомому, которого склоняли "подыскать и привлечь за миллион рублей исполнителя убийства", предоставив анкетные данные, адрес проживания и фотографию жертвы. Однако мужчина обратился в правоохранительные органы. Обе женщины были задержаны при попытке передачи денег за якобы совершенное убийство. В ходе оперативно-розыскных было инсценировано убийство жертвы якобы выстрелом в голову из оружия, после чего одна из обвиняемых передала знакомому 500 тысяч рублей, ранее полученные от матери потерпевшего. С учетом позиции прокуратуры Москвы суд заключил под стражу двух женщин, обвиняемых в приготовлении к убийству по найму сына одной из них (статьи 30, 33 пункты "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ). Женщины вину не признали и возражали против заключения под стражу.
https://ria.ru/20241031/torden-1981167444.html
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происшествия, москва, россия, общество
Происшествия, Москва, Россия, Общество
В Москве мать, заказавшая убийство своего сына, предстанет перед судом

Прокуратура Москвы: мать, заказавшая убийство сына, предстанет перед судом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосковский городской суд
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Московский городской суд. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Женщина и ее подруга, которой она заказала убийство своего сына за миллион рублей, предстанут перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Перед судом предстанут женщина и ее подруга, которой она заказала убийство собственного сына... Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Москвы обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что 62-летняя женщина и ее 51-летняя подруга, "испытывая личные неприязненные отношения к 42-летнему сыну одной из них, вызванные конфликтами в семье, в том числе связанными с распределением материальных благ", решили организовать его убийство и затем поделить наследство. Для поиска исполнителя убийства женщины обратились к своему знакомому, которого склоняли "подыскать и привлечь за миллион рублей исполнителя убийства", предоставив анкетные данные, адрес проживания и фотографию жертвы. Однако мужчина обратился в правоохранительные органы. Обе женщины были задержаны при попытке передачи денег за якобы совершенное убийство.
В ходе оперативно-розыскных было инсценировано убийство жертвы якобы выстрелом в голову из оружия, после чего одна из обвиняемых передала знакомому 500 тысяч рублей, ранее полученные от матери потерпевшего.
С учетом позиции прокуратуры Москвы суд заключил под стражу двух женщин, обвиняемых в приготовлении к убийству по найму сына одной из них (статьи 30, 33 пункты "ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ). Женщины вину не признали и возражали против заключения под стражу.
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