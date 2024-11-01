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В Курской области Су-35С выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС - РИА Новости, 01.11.2024
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05:06 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/su-35s-1981262825.html
В Курской области Су-35С выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС
В Курской области Су-35С выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС - РИА Новости, 01.11.2024
В Курской области Су-35С выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС
Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T05:06
2024-11-01T05:06
безопасность
космос - риа наука
россия
курская область
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-35с
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ", - говорится в сообщении. Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО противника, уточнили в ведомстве.
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безопасность, космос - риа наука, россия, курская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-35с
Безопасность, Космос - РИА Наука, Россия, Курская область, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-35С
В Курской области Су-35С выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС

Минобороны: Су-35С выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в Курской области

© Фото : Минобороны РоссииИстребители Су-35 ВКС России
Истребители Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Минобороны России
Истребители Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ", - говорится в сообщении.
Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО противника, уточнили в ведомстве.
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БезопасностьКосмос - РИА НаукаРоссияКурская областьВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныСу-35С
 
 
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