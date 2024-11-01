https://ria.ru/20241101/su-35s-1981262825.html

В Курской области Су-35С выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС

В Курской области Су-35С выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС - РИА Новости, 01.11.2024

В Курской области Су-35С выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС

Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T05:06

2024-11-01T05:06

2024-11-01T05:06

безопасность

космос - риа наука

россия

курская область

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-35с

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973464766_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_9b7d59e5dbfee8b4785791357fa6c7e3.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35С отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ", - говорится в сообщении. Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО противника, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241101/voennye-1981262660.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, космос - риа наука, россия, курская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-35с