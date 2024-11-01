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США потеряют военный авторитет, если Украина проиграет, пишет Guardian - РИА Новости, 01.11.2024
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15:06 01.11.2024 (обновлено: 15:08 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/ssha-1981360920.html
США потеряют военный авторитет, если Украина проиграет, пишет Guardian
США потеряют военный авторитет, если Украина проиграет, пишет Guardian - РИА Новости, 01.11.2024
США потеряют военный авторитет, если Украина проиграет, пишет Guardian
США лишатся военного авторитета, если позволят Украине потерпеть поражение в конфликте, пишет газета Guardian со ссылкой на чиновника в сфере безопасности в... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:06
2024-11-01T15:08
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США лишатся военного авторитета, если позволят Украине потерпеть поражение в конфликте, пишет газета Guardian со ссылкой на чиновника в сфере безопасности в Киеве. По мнению источника, США уже столкнулись с "катастрофой" при выводе войск из Афганистана в 2021 году. "Если три года спустя они потеряют Украину, они потеряют весь (военный авторитет)", - добавил украинский чиновник. Ранее во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что РФ готова к продолжению борьбы, и заявил, что победа в специальной военной операции на Украине будет за Россией. Он также отметил, что победить Россию на поле боя невозможно. В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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в мире, афганистан, россия, украина, владимир путин, брикс, талибан, оон
В мире, Афганистан, Россия, Украина, Владимир Путин, БРИКС, Талибан, ООН
США потеряют военный авторитет, если Украина проиграет, пишет Guardian

Guardian: США потеряют авторитет, если позволят Украине потерпеть поражение

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США лишатся военного авторитета, если позволят Украине потерпеть поражение в конфликте, пишет газета Guardian со ссылкой на чиновника в сфере безопасности в Киеве.
По мнению источника, США уже столкнулись с "катастрофой" при выводе войск из Афганистана в 2021 году.
"Если три года спустя они потеряют Украину, они потеряют весь (военный авторитет)", - добавил украинский чиновник.
Ранее во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что РФ готова к продолжению борьбы, и заявил, что победа в специальной военной операции на Украине будет за Россией. Он также отметил, что победить Россию на поле боя невозможно.
В начале августа 2021 года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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