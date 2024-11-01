https://ria.ru/20241101/ssha-1981335579.html

США готовятся к потоку ложной информации в день выборов, пишут СМИ

США готовятся к потоку ложной информации в день выборов, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2024

США готовятся к потоку ложной информации в день выборов, пишут СМИ

Американские СМИ готовятся к потоку ложной информации в день выборов и хотят усилить доверие населения к предоставляемой ими информации, сообщает газета... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:27

2024-11-01T13:27

2024-11-01T13:27

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Американские СМИ готовятся к потоку ложной информации в день выборов и хотят усилить доверие населения к предоставляемой ими информации, сообщает газета Financial Times. В США нет специализированного общенационального органа, занимающегося подсчетом голосов по итогам выборов. С 1848 года результаты объявляют СМИ. Начало этой традиции положило агентство Ассошиэйтед Пресс еще до Гражданской войны. А начиная с 1960 года имя избранного президента объявляют также ключевые телевизионные каналы на основе собственных подсчетов. "Средства массовой информации, играющие решающую роль в объявлении результатов, вкладывают денежные средства в борьбу с не недоверием к СМИ. Американские новостные группы… направляют тысячи сотрудников на избирательные участки для ведения трансляций, так как стремятся нивелировать необоснованные обвинения в фальсификации результатов голосования", - пишет издание. Начальник вашингтонского корреспондентского пункта Ассошиэйтед Пресс Анна Джонсон заявила, что агентство проводит больше "разъяснительной работы". "Десять лет назад или, может быть, больше, когда Ассошиэйтед Пресс объявляло результаты предвыборной гонки, это просто принималось… И не было много вопросов по этому поводу. И тем более не было ложной информации, как сейчас", - приводит газета слова Джонсон. В свою очередь телеканал Fox News вложил средства в технологии для повышения точности графиков, а также предпринял меры, чтобы телеведущих не застали врасплох результаты, поступающие от редакции, занимающейся подсчетом. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241029/gazeta-1980606512.html

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в мире, технологии, сша, камала харрис, дональд трамп