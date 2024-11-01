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США предостерегли Европу от спешки в развитии космических сил, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2024
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10:55 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/ssha-1981298374.html
США предостерегли Европу от спешки в развитии космических сил, пишут СМИ
США предостерегли Европу от спешки в развитии космических сил, пишут СМИ - РИА Новости, 01.11.2024
США предостерегли Европу от спешки в развитии космических сил, пишут СМИ
США предостерегли Европу от спешки в развитии космических сил на континенте, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу американского командования... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:55
2024-11-01T10:55
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США предостерегли Европу от спешки в развитии космических сил на континенте, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу американского командования космических операций, генерала Бредли Ченса Зальцмана, который признал, что Соединенные Штаты сами недооценили, как много для этого необходимо ресурсов. Как заявил Зальцман в интервью изданию, США хотели "заложить основы" для создания космических сил на европейском континенте. При этом, как отмечает газета, "он предостерег от спешки" в данном вопросе. "Отделение и развертывание нового вида вооруженных сил требует больших ресурсов. Даже... в Америке, где мы думаем, что у нас больше ресурсов, мы недооценили, что для этого потребуется", - заявил он. Как отмечает издание, персонал Космических сил США, которые отслеживают 46 тысяч объектов на орбите, состоит примерно из 10 тысяч человек, при этом являясь самым малочисленным военным подразделением в стране. По данным Financial Times, США в значительной степени зависят от частных компаний при создании возможностей в сфере космической обороны.
https://ria.ru/20241101/amerika-1981286779.html
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в мире, космос - риа наука, сша, европа, америка
В мире, Космос - РИА Наука, США, Европа, Америка
США предостерегли Европу от спешки в развитии космических сил, пишут СМИ

FT: США предостерегли Европу от спешки в развитии космических сил на континенте

© AP Photo / Noah BergerВоеннослужащий военно-космических сил США
Военнослужащий военно-космических сил США - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Noah Berger
Военнослужащий военно-космических сил США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США предостерегли Европу от спешки в развитии космических сил на континенте, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу американского командования космических операций, генерала Бредли Ченса Зальцмана, который признал, что Соединенные Штаты сами недооценили, как много для этого необходимо ресурсов.
Как заявил Зальцман в интервью изданию, США хотели "заложить основы" для создания космических сил на европейском континенте. При этом, как отмечает газета, "он предостерег от спешки" в данном вопросе.
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"Отделение и развертывание нового вида вооруженных сил требует больших ресурсов. Даже... в Америке, где мы думаем, что у нас больше ресурсов, мы недооценили, что для этого потребуется", - заявил он.
Как отмечает издание, персонал Космических сил США, которые отслеживают 46 тысяч объектов на орбите, состоит примерно из 10 тысяч человек, при этом являясь самым малочисленным военным подразделением в стране. По данным Financial Times, США в значительной степени зависят от частных компаний при создании возможностей в сфере космической обороны.
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