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США призвали Израиль продлить разрешение работать с палестинскими банками - РИА Новости, 01.11.2024
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05:42 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/ssha-1981264145.html
США призвали Израиль продлить разрешение работать с палестинскими банками
США призвали Израиль продлить разрешение работать с палестинскими банками - РИА Новости, 01.11.2024
США призвали Израиль продлить разрешение работать с палестинскими банками
Министр финансов США Джанет Йеллен и госсекретарь Энтони Блинкен призвали правительство Израиля на год продлить разрешение израильским финансовым организациям... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T05:42
2024-11-01T05:42
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен и госсекретарь Энтони Блинкен призвали правительство Израиля на год продлить разрешение израильским финансовым организациям работать с банками Палестины на Западном берегу с целью обработки жизненно важных платежей. Тридцать первого октября истек срок действия исключения, подписываемого министром финансов Израиля для защиты израильских банков от судебного преследования с участием палестинской администрации за "перевод средств террористическим группам". В ООН ожидают, что без такой защиты израильские банки подвергнутся судебному преследованию и разорвут связи с палестинскими банками. Израиль заявил, что разрешение будет дано только на один месяц, до конца ноября 2024 года. "Разрыв этих банковских связей приведет к значительным экономическим потрясениям на Западном берегу, угрожая безопасности Израиля и более обширного региона. Нашу глубокую обеспокоенность разделяют G7 и многие из наших ближайших партнеров. На сегодняшний день устойчивое взаимодействие правительства США как с государственным, так и с частным сектором в Израиле и на Западном берегу дает нам уверенность в том, что палестинские банки адекватно управляют рисками финансирования терроризма. Правительство США призывает правительство Израиля оперативно продлить возмещение ущерба по этим важным банковским отношениям как минимум на один год. Мы также призываем к тому, чтобы будущие возобновления были прозрачными, предсказуемыми и деполитизированными", - говорится в совместном заявлении Йеллен и Блинкена. Ранее Франция, Германия и Великобритания призвали Израиль как минимум на год продлить возможность проведения финансовых операций с палестинскими банками, следует из совместного заявления стран "Евротройки". Палестинские финансовые институты обязаны взаимодействовать с госбанком Израиля и другими израильскими банками, так как денежный расчет на Западном берегу формально ведется в шекелях. Для этого им нужно получать разрешение от правительства Израиля, которое после обострения стало выдавать эти разрешения на короткий срок в основном под предлогом недостаточной проверки со стороны банков Палестины угроз финансирования терроризма.
https://ria.ru/20241025/instrument-1980150072.html
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в мире, израиль, сша, палестина, джанет йеллен, энтони блинкен, оон, g7
В мире, Израиль, США, Палестина, Джанет Йеллен, Энтони Блинкен, ООН, G7
США призвали Израиль продлить разрешение работать с палестинскими банками

Минфин США призвал Израиль продлить разрешение работать с палестинскими банками

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен и госсекретарь Энтони Блинкен призвали правительство Израиля на год продлить разрешение израильским финансовым организациям работать с банками Палестины на Западном берегу с целью обработки жизненно важных платежей.
Тридцать первого октября истек срок действия исключения, подписываемого министром финансов Израиля для защиты израильских банков от судебного преследования с участием палестинской администрации за "перевод средств террористическим группам". В ООН ожидают, что без такой защиты израильские банки подвергнутся судебному преследованию и разорвут связи с палестинскими банками. Израиль заявил, что разрешение будет дано только на один месяц, до конца ноября 2024 года.
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"Разрыв этих банковских связей приведет к значительным экономическим потрясениям на Западном берегу, угрожая безопасности Израиля и более обширного региона. Нашу глубокую обеспокоенность разделяют G7 и многие из наших ближайших партнеров. На сегодняшний день устойчивое взаимодействие правительства США как с государственным, так и с частным сектором в Израиле и на Западном берегу дает нам уверенность в том, что палестинские банки адекватно управляют рисками финансирования терроризма. Правительство США призывает правительство Израиля оперативно продлить возмещение ущерба по этим важным банковским отношениям как минимум на один год. Мы также призываем к тому, чтобы будущие возобновления были прозрачными, предсказуемыми и деполитизированными", - говорится в совместном заявлении Йеллен и Блинкена.
Ранее Франция, Германия и Великобритания призвали Израиль как минимум на год продлить возможность проведения финансовых операций с палестинскими банками, следует из совместного заявления стран "Евротройки".
Палестинские финансовые институты обязаны взаимодействовать с госбанком Израиля и другими израильскими банками, так как денежный расчет на Западном берегу формально ведется в шекелях. Для этого им нужно получать разрешение от правительства Израиля, которое после обострения стало выдавать эти разрешения на короткий срок в основном под предлогом недостаточной проверки со стороны банков Палестины угроз финансирования терроризма.
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