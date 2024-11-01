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"Роскосмос" рассказал о предстоящем запуске спутников с Восточного
"Роскосмос" рассказал о предстоящем запуске спутников с Восточного - РИА Новости, 01.11.2024
"Роскосмос" рассказал о предстоящем запуске спутников с Восточного
Два гелиофизических спутника "Ионосфера-М" и 53 малых аппарата запустят с Восточного на ракете "Союз" 5 ноября, сообщил в пятницу "Роскосмос". РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:15
2024-11-01T12:15
2024-11-01T12:16
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Два гелиофизических спутника "Ионосфера-М" и 53 малых аппарата запустят с Восточного на ракете "Союз" 5 ноября, сообщил в пятницу "Роскосмос". "Запуск аппаратов "Ионосфера-М" № 1 и № 2 и 53 российских и зарубежных попутных малых спутников - 5 ноября в 02.18.40 мск", - говорится в сообщении. Отмечается, что ракета для запуска двух гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М" уже собрана на космодроме Восточный. Её вывоз и установка на стартовом комплексе запланированы на 2 ноября.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, роскосмос, россия
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия
"Роскосмос" рассказал о предстоящем запуске спутников с Восточного
Два спутника "Ионосфера-М" и 53 малых аппарата запустят с Восточного 5 ноября