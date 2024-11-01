https://ria.ru/20241101/sputnik-1981315943.html

"Роскосмос" рассказал о предстоящем запуске спутников с Восточного

"Роскосмос" рассказал о предстоящем запуске спутников с Восточного - РИА Новости, 01.11.2024

"Роскосмос" рассказал о предстоящем запуске спутников с Восточного

Два гелиофизических спутника "Ионосфера-М" и 53 малых аппарата запустят с Восточного на ракете "Союз" 5 ноября, сообщил в пятницу "Роскосмос". РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:15

2024-11-01T12:15

2024-11-01T12:16

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Два гелиофизических спутника "Ионосфера-М" и 53 малых аппарата запустят с Восточного на ракете "Союз" 5 ноября, сообщил в пятницу "Роскосмос". "Запуск аппаратов "Ионосфера-М" № 1 и № 2 и 53 российских и зарубежных попутных малых спутников - 5 ноября в 02.18.40 мск", - говорится в сообщении. Отмечается, что ракета для запуска двух гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М" уже собрана на космодроме Восточный. Её вывоз и установка на стартовом комплексе запланированы на 2 ноября.

https://ria.ru/20241003/sputnik-1976109605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, роскосмос, россия