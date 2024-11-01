https://ria.ru/20241101/spetsoperatsiya-1981289446.html

В России заработала система подтверждения статуса участника СВО

В России заработала система подтверждения статуса участника СВО - РИА Новости, 01.11.2024

В России заработала система подтверждения статуса участника СВО

Во всех регионах России заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T10:11

2024-11-01T10:11

2024-11-01T11:33

общество

россия

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Во всех регионах России заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны. "С 1 ноября во всех регионах страны введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника специальной военной операции. Также стало возможным заказать справку через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получить ее в электронном виде", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что раньше участники СВО были вынуждены оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать их для подтверждения статуса. Теперь получить справку можно в любом МФЦ, а также в филиалах государственного фонда "Защитники Отечества". Кроме того, получить справку и меры социальной поддержки смогут и члены семьи военнослужащего, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240403/gosuslugi-1937700821.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)