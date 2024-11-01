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В России заработала система подтверждения статуса участника СВО
В России заработала система подтверждения статуса участника СВО - РИА Новости, 01.11.2024
В России заработала система подтверждения статуса участника СВО
Во всех регионах России заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T10:11
2024-11-01T10:11
2024-11-01T11:33
общество
россия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Во всех регионах России заработала система бездокументационного подтверждения статуса участника специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны. "С 1 ноября во всех регионах страны введена система бездокументационного подтверждения статуса участника СВО и определен единый образец документа, подтверждающего статус участника специальной военной операции. Также стало возможным заказать справку через Единый портал государственных и муниципальных услуг и получить ее в электронном виде", — говорится в релизе.В ведомстве отметили, что раньше участники СВО были вынуждены оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать их для подтверждения статуса. Теперь получить справку можно в любом МФЦ, а также в филиалах государственного фонда "Защитники Отечества". Кроме того, получить справку и меры социальной поддержки смогут и члены семьи военнослужащего, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20240403/gosuslugi-1937700821.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Общество, Россия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В России заработала система подтверждения статуса участника СВО
МО РФ напомнило, что справку участника СВО уже можно заказать через "Госуслуги"